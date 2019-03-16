16.03.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI

Bize ait olanları almak için direniyoruz

Sibaş Gıda'da sendikalı oldukları için işten atılan çoğu kadın 80 işçi, direnişi kararlılıkla sürdürüyor. İşçiler, "Biz, bize ait olanları almak için mücadele ediyoruz" diyor

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Aydın’ın Söke ilçesindeki Sibaş Gıda Fabrikası’nda sendikalı oldukları için işten atılan ve 79 gündür direnişlerini sürdüren 23’ü erkek 80 işçi, işe geri alınıp toplu iş sözleşmesi masasına oturuluncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Söke’nin Akçakonak köyünde bulunan turşu fabrikasında işten çıkarılan 80 işçi, 79 gün önce başlattıkları çadır eylemini sürdürüyor. DHA’nın haberine göre işçileri dün Tekgıda-İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Ömer Atabey, Türk-İş Sendikası 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ve bir grup işçi ziyaret etti. Üretiminin tamamını ihraç eden fabrikada çalışan 233 işçinin 117’sinin Tekgıda-İş Sendikası’na üye olduğunu belirten Ömer Atabey, çoğunluğu kadın olan işçilerin e-devlet şifrelerinin alınıp sendika üyeliklerinin sorgulandığını, ardından da önce yerleri değiştirilip sonra da işten çıkarıldıklarını anlattı.

BİLİRKİŞİ ZİYARET EDECEK

Atabey, şunları söyledi: “Fabrika yönetimi gerekçe olarak makineleşme ve teknolojik nedenleri ileri sürmüştür. Ancak çıkarılan işçi sayısından daha fazla sayıda olmak üzere 4 ayrı taşeron firmadan işçi çalıştırmaya başlamıştır. Çevre fabrikalara da çıkardıkları işçilerin işe alınmaması yönünde fikir beyan etmiş, kısmen de olsa işçilerin çalışma özgürlükleri engellenmiştir. En son 14 kişinin işten çıkarılması ile iş akdine son verilen işçi sayısı 80’e ulaşmıştır. Tekgıda-İş Sendikası ve işçiler, 28 Aralık itibariyle fabrika önünde eylem kararı almış ve fabrika önüne çadır kurmuşlardır. Kurulan ilk çadır jandarma tarafından sökülmüş, daha sonra tekrar çadır kuran işçiler, eylemlerine baskı ve kötü hava koşullarına rağmen devam etmektedirler.”

29 Mart tarihinde bilirkişinin işyeri ziyaretinde bulunacağını ifade eden Ömer Atabey, 13 Mayıs günü ceza, 28 ve 30 Mayıs günlerinde de işe iade davalarının görüleceğini açıkladı.

TALEPLERE KARŞILIK BULAMADIK

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise “Biz, bize ait olanları almak için mücadele ediyoruz. Dünya genelinde işverenler bir araya gelip örgütleniyor. Biz de geniş katılımlı bir organizasyon yaparak işverene kendimizi ifade edelim. Bu işletmeyi büyüterek, rızkımızı kazanmak istiyoruz. İşletmeye zarar vermeden uzlaşmak istiyoruz. Şimdiye kadar bu taleplerimize karşılık bulamadık” dedi.

4 yıl çalıştığı fabrikada 19 Şubat 2018 tarihinde işten çıkarıldığını söyleyen Halime Ulutaş (34) da, “Biz hakkımızı istedik. Günde 12,13 saat çalıştığımız oluyordu. Bizi makineleşmeden dolayı işten çıkardığını söyledi ama makine almadı. Bizim yerimize taşeron çalıştırdı. Çıkarılan işçilerinin tamamı sendikalıydı” diye konuştu.

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