20.03.2019
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Eğitimcilerin meslek kanunu tepkisi: Bize rağmen değil, bizimle birlikte hazırlanmalı

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin taslak metin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderildi. Kanunla öğretmenlerin haftalık çalışma saatinin 20’den 35’e çıkacağı ileri sürüldü. Kanunun hazırlık sürecinin dışında tutulan eğitimciler, taslağın bir an önce açıklanmasını istedi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve gelmesinin ardından eğitimde en önemli gündem başlıklarından biri olan “Öğretmenlik Meslek Kanunu”na ilişkin karanlıkta bırakılan noktalar henüz aydınlatılmadı.

MEB, eğitimcilerin merakla beklediği, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” hazırlıklarını kapalı kapılar ardında yürüttü. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili tartışmalarda iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen aktif rol oynarken muhalif sendikalar tartışmaların uzağında tutuldu.

DERS SAATLERİ ARTACAK İDDİASI

Eğitim Bir Sen’in yanı sıra Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM de Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslak Metni hazırladı. TEDMEM’in tasarı metnini hazırlayanlar arasında Cumhurbaşkanlığına bağlı, “Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu”nda yer alan bir ismin de olması eğitimcilerin kaygısına yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulduğu bildirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin bir diğer tartışma ise öğretmenlerin ders saatlerinin artırılacağı iddiası oldu. Kanunla öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin 35’e çıkarılacağı ve eğitimcilere, “Esnek çalışma” adı altında angarya işlerin dayatılacağı ileri sürüldü.

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Öğretmenlerin, mesleklerine olumsuz etkisi olacak yaklaşımları bütünüyle reddedeceğinin altını çizen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, kanun teklifinin bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti. Aydoğan, bir kanun hazırlanırken konunun öznelerinden bağımsız hareket edilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Eğitim Sen olarak bu olasılığı değerlendirdiğimiz ve önümüzdeki dönem kanunla ilgili çalışmaların yoğunlaşacağını öngördüğümüz için başlattığımız, ‘Öğretmen Dünyayı Değiştirir’ kampanyamızın da bu konu üzerine inşa edildiğini belirtmek gerekir. Bu kampanya kapsamında tüm öğretmenlerin gerçek gereksinimlerini ve taleplerini açığa çıkaracak bir çalışma yürüterek tüm okulların öğretmenler odasında öncelikle kendi tartışmamızı yürütmeyi planlamaktayız.

Yapacağımız tartışmalar sonucunda yasanın kapalı kapılar ardında bizlere rağmen değil bizim tarafımızdan hazırlanmasını hedeflemekteyiz. Öğretmenler ile ilgili bir kanunun öğretmenlere sorulmadan, öğretmenlere rağmen çıkarılmasını reddediyoruz.”

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