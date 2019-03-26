“Bizim evlerimizi bize versinler”

BirGün TV, en büyük problemlerinden biri kentsel dönüşüm olan Okmeydanı halkı ile konuştu.

Yurttaşlar, AKP’li adayların her yerel seçim döneminde tapu vadettiğini ancak seçimden sonra bir netice alamadıklarını ifade etti.

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Yıllardır tapu için belediyeye para ödediklerini söyleyen Okmeydanı halkı, hâlâ tapularını alamadıklarını ve ‘kentsel dönüşüm’ adı altında yıllardır yaşadıkları evlerinden, mahallelerinden kovulmak istendiklerini ifade etti.

Mevcut belediyenin kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm yapmak istediğini vurgulayan yurttaşlar, bu sorunu CHP’nin Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş’ın çözeceğini düşündüklerini ve ‘yerinde dönüşüm’ vaatlerini samimi bulduklarını ifade etti.