Bizler her sorunu aşabiliriz

Gökhan Yavuz Demir

Kitabın sayfalarını açtığımda ellerimin ıslanmasının tek bir nedeni var. O da kir perisinin daimi müşterisi kahramanımız Floddertje ile köpeği Smeerkees’in her macerada soluğu banyoda almaları. Floddertje ile Smeerkees sanki sürekli yıkanmak için yaratılmışlar; öyle ki bir maceraya banyoda başlamıyorlarsa bile mutlaka banyoda bitiriyorlar. Bu nedenle altı enfes hikâyeden oluşan Floddertje’yi okuduğunuzda, burnunuza sabun kokuları geliyor ve daha yeni banyodan çıkmış olsanız bile siz de yeniden yıkanmak istiyorsunuz. Nihayet Türkçede de boy gösteren; Hollanda çocuk edebiyatının ‘taçsız kraliçesi’, Andersen ödüllü Annie M. G. Schmidt’in yazdığı ve Hollanda’da ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer görülen Fiep Westendorp’un resimlediği Floddertje’nin boş yere klasik unvanı kazanmadığını ilk duştan sonra siz de anlıyorsunuz.

Floddertje ve köpeği Smeerkees’le elbette banyoda yıkanırlarken tanışıyoruz. Aslında Floddertje de Smeerkees de pasaklı değiller. Sadece haylaz oldukları için eninde sonunda kirlenmenin bir yolunu mutlaka buluyorlar. Mesela ilk hikâyede, kızını bizden çok daha iyi tanıyan annesi, Floddertje ile Smeerkees’i banyodan çıkardıktan sonra misafir gelene kadar kirlenmesinler diye odaya kapatıyor. Ama ne mümkün! Floddertje’nin kirlenmek için sadece boyacının cama dayalı merdivenini görmesi yetiyor. Muhtemelen kirlenmeden geçirdiği en uzun süre yarım saat. Floddertje ve Smeerkees, kirlenmekten ve ardından yıkanmaktan ne korkuyorlar ne de yılıyorlar. Bazen üzerlerine devrilen boya kovasından ötürü renk değiştirip zorla banyoya götürülüyorlar; bazense kirlettikleri masa örtüsünü temizlemek için kendi arzularıyla banyoya giriyorlar. Fakat sonuç hiç değişmiyor. Sakarlıklar ve aksilikler üst üste geliyor ve ardından kahramanlarımız hem kendi üstlerini hem de bazen etrafı batırıp, soluğu yine banyoda alıyorlar.

Bir defasında temizlenmeyi o kadar abartıyorlar ki toz veya sıvı fark etmeksizin buldukları her deterjanı küvete dolduruyorlar; önce banyoyu, sonra evi, ardından sokağı ve nihayetinde neredeyse bütün şehri köpük basıyor. Bütün aksiliklere rağmen hem sokaklar hem de annenin kirlenen masa örtüsü pırıl pırıl oluyor. İnanılmaz olansa, çok kısa bir süreliğine elbette, Floddertje ile Smeerkees’in göz kamaştıracak kadar temiz oldukları için zor tanınmaları. Galiba Floddertje ile Smeerkees sadece bir macerada, ‘Hepsi Kel’de, kirlenmiyorlar. Tabii bu, maceranın sonunda yıkanmayacakları anlamına gelmiyor. İkisi de berberlerine saçlarını ‘olabildiğince kısa’ kestiriyorlar. Sıcaktan bunaldıkları için onlara özenen diğer çocuklarla beraber on altı kel oluyorlar. Floddertje, aklına gelen bir fikirle, kendisi dahil her birinin kel kafasına boya ve fırça yardımıyla bir harf yazıyor. Neticede kel kafaların toplamından ortaya şu cümle çıkıyor: DONDURMA İZTERİS! Evet, hemen fark edileceği üzere Marietje ile Jantje’nin yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü büyüklerine vermek istedikleri mesaj aslında şu: DONDURMA İSTERİZ! Bu cümlenin sonundaki ünlem işaretinin Smeerkees olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı! Floddertje’nin babası elbette eve dondurmayla geliyor. Bütün bu maceralarda herkes mutludur. Yüzler hep güler. Çünkü karşılıklı sevgi ve saygı olduğu müddetçe, bizler her sorunu aşabiliriz. Bizim kahramanlarımız kadar olmasa da hepimiz bazen kirleniriz. Ama iyi bir banyonun temizleyemeyeceği kir yoktur. Son macerada bir madalya ve bir parça sucukla ödüllendirilen Floddertje ile Smeerkees’ten öğreneceğimiz şey de budur zaten: En iyi niyetli teşebbüslerimiz bile bizleri bazen istemediğimiz kadar kirletebilir ama sıcak bir banyodan sonra bizi kucaklamaları için sevdiklerimize sarılabiliriz. Banyodan yeni çıktıysanız bile kirlenmekten korkmayın; kire bulaşmadan kahraman olunmuyor. Fakat kirli kalmaktan korkun. O nedenle Floddertje ile Smeerkees’in maceralarına dahil olmadan önce banyoya gidip iyice bir yıkanmaya ne dersiniz?