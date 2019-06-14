Bloomberg muhabirleri hakkında dava açılmıştı: ABD’den basın özgürlüğüne saygı çağrısı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, Bloomberg haber ajansının iki muhabiri hakkında dava açıldığını duyurmasının ardından Twitter hesabından ‘ifade ve basın özgürlüğünün’ korunması çağrısı yaptı.

ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) June 14, 2019

NE OLMUŞTU?

Aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 50’den fazla isme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan şikayet üzerine dava açıldı.

Dava açılan isimlerin 2018 ağustos ayında yaşanan kur şoku sürecinde sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet ettiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Yenikapı’daki mitinginde yaptığı konuşmada “Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar” diyerek, “Bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait ise, 2 Bloomberg muhabirine Türkiye’de dava açılmasına tepki gösterdi. Micklethwait, “Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik iddianameyi kınıyoruz. Onların yanındayız” dedi.