Bloomberg’den BDDK davasına tepki: Muhabirlerimizin yanındayız

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, 2 Bloomberg muhabirine Türkiye’de dava açılmasına tepki gösterdi. Micklethwait, “Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik iddianameyi kınıyoruz. Onların yanındayız” dedi.

İddianameye konu olan haberiyle ilgili sosyal medya hesaplarından yorum yapan ya da Türkiye’deki bankaları ve ekonomiyi eleştiren paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Bloomberg, davanın ilk duruşmasının 20 Eylül’de İstanbul’da görüleceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 50’den fazla isme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan şikayet üzerine dava açıldı.

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Dava açılan isimlerin 2018 ağustos ayında yaşanan kur şoku sürecinde sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet ettiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Yenikapı’daki mitinginde yaptığı konuşmada “Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar” diyerek, “Bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.