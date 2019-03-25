BM, AB ve birçok ülkeden ‘Golan Tepeleri’ tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ”GolanTepeleri’nin statüsü değişmedi ve BM’nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.” dedi. Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ”Golan Tepeleri’nin statüsü değişmedi ve BM’nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıyan kararı bugün imzaladı. BM Güvenlik Konseyinin 1981’de aldığı 497 sayılı karar, İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ”İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur” ifadesi kullanılıyor.

AB: Tutumumuz değişmedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen tanıdığını” ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, “Golan Tepeleri dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz.” açıklamasında bulunuldu.

AB Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967’den bu yana İsrail’in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail’in parçası olarak görmediği vurgulandı.

Açıklamada, “Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

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Rusya: Gerginlik artabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Golan Tepelerine ilişkin Rusya’nın resmi pozisyonunun değişmediğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bogdanov, Filistin’in Moskova Büyükelçisi Abdülhafiz Nüfel ile görüştü.

Görüşmede Gazze’de aniden gerginleşen durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda, saldırgan söylemlerden kaçınmak ve olumsuz bir senaryoda durumun daha da büyümesini önlemeye yönelik tedbirler almak gerektiği vurgulandı.” denildi.Videoyu Oynat

Bogdanov, Rus TASS haber ajansına, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede de “Bundan önce de sonra da (Rusya’nın pozisyonunda) hiçbir şey değişmedi.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı açıklamada Trump’ın kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. ABD politikasını eleştiren Zaharova, “Sayın Trump, Golan Tepeleri’ni İsrail toprakları olarak tanıyan ilgili bir belge imzaladı. Ne diyebilirim? Bu konuyu düzenli olarak defalarca konuşmuştuk. Maalesef böyle bir karar Orta Doğu bölgesinde yeni bir gerginliğe neden olabilir” diye konuştu.

İngiltere: İsrail işgali altında

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri’ni İsrail’in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail’in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır.” ifadesi hatırlatıldı.

Hamas’tan açıklama

Hamas Lideri İsmail Heniyye: “Golan Tepeleri, Suriye topraklarının bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir.”

Abbas: Meşru değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini resmen tanıdığını” ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın meşru olmadığını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın Golan Tepeleri kararına, “Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir.” sözleriyle tepki gösterdi. Abbas, Arap-İsrail çatışması konusundaki herhangi bir adımı meşrulaştırmanın yolunun; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

ABD’deki Yahudilerden “Golan” kararına tepki

Hasidik Yahudilerinin sivil toplum kuruluşu “Uluslararası Neturei Karta”nın, Beyaz Saray önünde organize ettiği protestoya yüzlerce Ortodoks Yahudi katıldı. Protestoculara, Siyonizm Karşıtı Ortodoks Hahamlar Derneğinden hahamlar da destek verdi. Grup adına yapılan açıklamada, “Gerçek Yahudi Hahamlar asla İsrail devletini veya Golan Tepelerini İsrail’in bir parçası olarak tanımadı.” ifadeleri kullanıldı. İsrail’in Gazze’deki abluka ve saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunan göstericiler, Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıma kararını protesto etti.



