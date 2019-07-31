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31.07.2019
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BM: Denizde mahsur kalan 15 kişi açlık ve susuzluktan öldü

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Birleşmiş Milletler, Yemen açıklarında terk edilen göçmen teknesinde en az 15 kişinin açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini, bazılarının ise boğulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, Yemen’e gizlice sokulmaya çalışılan en az 15 Etiyopyalının teknelerinin bozulmasıyla denizde 1 hafta boyunca terk edilmesi sonucu açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaşanan olaydan sağ kurtulanlar olduğunu, bazılarının ise boğularak öldüğünü bildirdi. IOM, Yemen’e ulaşan bazı göçmenlerin ise tıbbi destek alamadan hayatını kaybettiğini belirtti.

IOM tarafından Twitter’da yapılan açıklamada, “İnsan kaçakçılarının göçmenleri taşıdığı tekne bozulduğunda Cibuti’den Yemen’e gidiyorlardı. Hayatta kalanlar, bazılarının açlık ve susuzluktan, bazılarının ise hayatlarına son vermek isteyenlerin suya atlamasıyla boğularak öldü, Yemen’e ulaşabilenler ise sağlık hizmetlerine ulaşamadı” ifadeleri kullanıldı.

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