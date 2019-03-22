23.03.2019
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BM: Golan Tepeleri’nin statüsünde değişiklik yok

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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Golan Tepeleri’nin statüsüyle ilgili durumun aynı kaldığını, bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

Haq, bugünkü basın brifinginde, “Bu durum, BM Güvenlik Konseyi kararında ve Genel Kurul’un ilgili kararında çok somut bir biçimde yansımasını bulmuştur” dedi.

Haq, “Golan Tepeleri’nin statüsü değişmedi” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

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