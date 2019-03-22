22.03.2019
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Birleşmiş Milletler’den İsrail’e kınama

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Fotoğraf: Arşiv

BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarında BM’nin varlığını güçlendiren ve İsrail’i kınayan karar tasarısını kabul etti.

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Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze’de İsrail saldırganlığını kınayan bir kararı kabul etti.

Kararda, İsrail’in Gazze’deki sivil protestoculara karşı yasadışı silahlar ve aşırı güç kullanımı “açıkça kasti” olarak nitelendi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İsrail’in bu tavrını kınadı.

Konsey, Gazze’deki çatışmada uluslararası yasaları ihlal eden herkesin ulusal ve uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması çağrısında bulundu.

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