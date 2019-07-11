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11.07.2019
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BM, Körfez çağrısını yineleyerek ‘felaket’ uyarısı yaptı

birgun.net birgun.net

Birleşmiş Milletler (BM), İran’a ait gemilerin, Basra Körfezi’nde İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarının ardından bölgede olası bir krizin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu. 

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İran’a ait gemilerin Hürmüz Boğazı’nda İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarını değerlendirdi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in Körfez’deki tüm taraflara defalarca gerilimi artıracak her türlü adımdan kaçınılması ve en yüksek seviyede itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını hatırlatan Haq, ”Bölgede olası bir çatışma felaketle sonuçlanır, umarız tüm ülkeler bunu önleyecek adımlar atar.” dedi. 

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, “British Heritage” adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıklamıştı. İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedilmişti. 

İran ise Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı. 

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, “Basra Körfezi’nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı” belirtilmişti.

İngiltere İran petrol tankerini alıkoymuştu

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık’ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere’ye bağlı olan İspanya’nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, “Grace 1” adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için “sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık’ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

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