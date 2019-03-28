BM Özel Raportörü: Kaşıkçı cinayeti davası kamuya açılsın

BM Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayeti davasının kamuya açılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’da 11 kişinin yargılandığı Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Callamard, yargılamanın uluslararası standartlara uygun yapılması gerektiğini belirterek, mahkemelerin kamuya açılmasını talep etti. BM temsilcisi ayrıca, şüphelilerin isimlerinin ve daha önce tutuklanan 10 kişinin nerede tutulduğunun açıklanmasını istedi.

Callamard, duruşmalara katılmasına izin verilen diplomatların da bir hukukun yanlış yönlendirilmesi ve insan hakları ihlali konusuna suç ortaklığı ediyor olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansının davaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, cinayetin planlayıcısı olduğu iddia edilen ve bu nedenle görevinden kovulan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanı Suud El Kahtani’nin hiçbir duruşmaya katılmadığı iddia edilmişti.