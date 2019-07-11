BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye’de Anayasa Komitesi’nin kurulmasına çok yakınız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Moskova’da Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a giderek, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’le görüştü.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Pedersen, “Geniş kapsamlı bir siyasi sürecin önünü açacak Anayasa Komitesi’nin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakınız” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Ciddi anlamda gelişme kaydedildiği” aktarıldı.

Ocak 2018’de Rusya’nın Soçi kentinde yapılan zirvede 150 kişiden oluşacak bir anayasa komitesi kurulması kararı çıkmıştı. Bu komitede Esad yönetiminden üyelerin yanı sıra muhalifler ve bağımsızların da yer alacağı aktarılmıştı.