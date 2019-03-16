16.03.2019
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BM’den saldırıya kınama

birgun.net birgun.net

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yeni Zelanda’daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu söyledi. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin BM’den ilk açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 40. oturumunda, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konseye hitap eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, konseyin ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa son verilmesine karşı bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Irkçılık, dayandığımız her şeye aykırıdır” dedi.

Yeni Zelanda’daki iki camiye yapılan saldırıyı kınayan Bachelet, şunları kaydetti: “Yeni Zelanda’da sadece saatler önce iki camiye yapılan ölüm saçan İslamofobik ve terörist saldırı, ırkçılığın can almasına korkunç başka bir örnektir. Şimdi ve 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü’nde, dünya halklarına, kurbanların, onların acılarının ve adalet taleplerinin yanında olacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz. Irkçılığın her çeşidine karşı yılın her günü mücadelemiz devam edecek”.

Partilerden açıklama

Öte yandan TBMM’de grubu bulunan 5 parti, Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırını yayımladığı ortak bildiriyle kınadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis’teki siyasi parti grup temsilcilerinin Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride, “Bu menfur hadise, birkaç ‘çılgın’ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur” denildi.

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