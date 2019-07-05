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06.07.2019
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BMW CEO’su istifa ediyor

birgun.net birgun.net

Alman otomotiv devi BMW’nin CEO’su Harald Krueger, gelecek sene istifa edeceğini söyledi.

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW Group’un CEO’su Harald Krueger, 2020 yılında görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Krueger, Cuma günü yaptığı açıklamada 2020 yılında sona eren kontratını yenilemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

“BMG Group 27 yıldan bu yana benim profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulu’nda 10 yıl ve BMW Group’un CEO’su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum.”

Krueger’in 2020 yılında kontratı sona erene dek görevini sürdüreceği belirtilirken, BMW Denetleme Kurulu Başkanı Dr Norbert Reithofer’ın, Krueger’ın yerini alacak kişiye yönelik çalışmaları yönetim kurulunun Temmuz’daki toplantısında gündeme getireceği vurgulandı.

Kaynak:DHA

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