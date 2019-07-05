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06.07.2019
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Bodrum Belediye Meclisi, Antik Tiyatro’da toplandı

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Bodrum Belediye Meclisi, tarihinde ilk kez, dünyaca ünlü Bodrum Antik Tiyatro’da toplandı.

Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısı yurttaşların da katılımıyla, Antik Tiyatro’da gerçekleştirildi.

M.Ö. 4’üncü yüzyılda inşa edilen, Anadolu’nun bilinen ilk tiyatrolarından biri olan ve özellikle yaz aylarında birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Bodrum Antik Tiyatro’daki meclis toplantısına, Bodrumlular yoğun ilgi gösterdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, 90 günlük dönemini kapsayan faaliyet sunumu yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi bir mekanda ve tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Bodrum Belediye Meclisinin, tarihinde ilk kez açık havada ve Bodrum’un binlerce yıllık tarihine ev sahipliği yapan BodrumAntik Tiyatro’da toplandığını belirten Aras, “Kentlerin temelinde iki harç var. Bunlardan biri tarih, diğeri de ekonomi. Geçmişinden ders alamayan ve geçmişine sahip çıkamayan kentler, ne yazık ki geleceklerini de imar edemezler” dedi.  

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Bodrum’un anıt mezarlarıyla, antik kentleri, ören yerleri ve kalıntılarıyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğunu anlatan Aras, “Bodrum, bir zamanlar dağlarından zeytin yağan, ovalarından bağın ve bahçenin eksik olmadığı karya toprakları üzerinde doğup büyümüş, birçok savaşa tanıklık etmiş, 5 bin yıllık tarihi ve kültürüyle muhteşem bir coğrafya” diye konuştu. 

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımının yüksek olduğu toplantıda 15 gündem maddesi görüşüldü.

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