Bodrum’da sürat teknesi muhabirleri taşıyan tekneye çarptı: 3 gazeteci ölümden döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesi, magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), teknenin gazetecilerin görüntü almaması için kasten çarptığını ifade etti. Olayla ilgili gözaltına alınan sürat teknesinin kaptanı, tutuklandı.

Göltürkbükü açıklarında Hürriyet’ten Cenker Tezel, Habertürk’ten Onur Aydın ve TV 100’den Metehan Ekşi’nin bulunduğu tekneye sürat teknesi çarpmış ve tekne ikiye bölünmüştü. Çarpışma sonrası teknenin kaptanı ağır şekilde yaralanmış muhabirler ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu.

Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı olayda sürat teknesinin kaptanı gözaltına alınmıştı.

Yaşanan kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Denizde hızla ilerleyen sürat teknesinin, magazin muhabirlerinin bulunduğu tekneye hızla çarparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

TGS: CİNAYETE TEŞEBBÜS

Olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan TGS, kazanın cinayete teşebbüs olduğunu ve soruşturmanın takipçisi olduklarını duyurdu.

TGS’nin açıklamasında, “Bodrum’daki #MaçaKızı Oteli, görüntü alınmasını engellemek için sürat teknesiyle gazetecileri taşıyan sandala çarptı. Hürriyet’ten Cenker Tezel, Habertürk’ten Onur Aydın ve TV 100’den Metehan Ekşi ölümden döndü. Bu cinayete teşebbüstür. Soruşturmanın takipçisiyiz!” ifadeleri kullanıldı.

⚡️ Bodrum'daki #MaçaKızı Oteli, görüntü alınmasını engellemek için sürat teknesiyle gazetecileri taşıyan sandala çarptı. Hürriyet'ten Cenker Tezel, Habertürk'ten Onur Aydın ve TV 100'den Metehan Ekşi ölümden döndü.



Bu cinayete teşebbüstür. Soruşturmanın takipçisiyiz! pic.twitter.com/wSZUPjGRzg — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 5, 2019

KAPTAN TUTUKLANDI

3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S., Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi. Alper S. ifadesinin ardından “taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan tutuklandı.

İfadesinde gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği belirtilen Alper S., adliye getirildiğinde, basın mensuplarının olaya dair sorularını yanıtsız bıraktı.

Alper S.’nin yanında bulunan aile üyeleri de açıklama yapmaktan kaçındı. Bu arada olaydan yara almadan kurtulan gazetecilerden TV 100 muhabiri Metehan Ekşi, olay anını anlatıp, “Biz haber çalışması için bölgedeydik. Tamamladıktan sonra kıyıya gidiyorduk. Bu sırada üzerimize bir teknenin geldiğini fark ettik. El sallayıp uyarmaya çalıştık. Ancak hız kesmeden bizim üzerimize gelmeyi sürdürdü. Çarpma anından kısa süre önce ise kendimizi denize attık. Ben havada bulunduğum sırada çarpma sesini duydum. Teknenin üzerinde kalsak, belki de ölebilirdik. Biz gazeteciler şanslıydık ama kaptanımız bacağından ağır yaralandı. Bizim etrafımızda başka tekne yoktu. Bizi nasıl fark etmediğini anlayamıyorum” dedi.