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19.06.2019
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Bodrum’da yaşanan göçmen faciasıyla ilgili 2’si Türk, 5 kişi gözaltında

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Bodrum açıklarında, 3’ü çocuk 12 göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 5’e çıkarken, ihbardan 8 dakika sonra bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanlarında can simidi bulunmayan göçmenlere can simidi atarak, 31 kişi kurtardığı ortaya çıktı.

Dün saat 06.51’de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada’nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin olduğu fiber teknenin battığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra gittiği 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23’ü Filistin, 4’ü Suriyeli, 2’si Yemen ve 2’si Somali uyruklu 31 kişiyi kurtardı. Bota çıkarılan göçmenler, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu kayıp 12 kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

HİÇBİRİNDE CAN SAMİDİ YOKTU

Ayrıca, teknede bulunan hiçbir göçmene can simidi verilmediği, olaya ilk müdahale eden 2 sahil güvenlik botundaki görevlilerin suda çırpınan göçmenlere can simidi attıkları ve ardından da sırayla bota çıkardıkları belirtildi. Daha sonra bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, 1 bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8’i yetişkin erkek, 1’i kadın ve 3’ü çocuk 12 göçmenin cansız bedenine ulaştı.

KİŞİ BAŞI 5 BİN AVRO’YA ANLAŞMIŞLAR

Göçmenlerin yola çıktığı 7 metrelik fiber teknede 43 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, kaçakların organizatörlerle kişi başı 5 bin euro karşılığı anlaştığını tespit etti.

GÖZALTI SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Türkiye uyruklu bir kişi, yasa dışı geçişi organize edenlerden olduğu şüphesiyle, Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen ve sorgusu yapılan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, soruşturma genişletildi. Daha sonra yapılan baskınlarda, 1’ü Türk, 3’ü yabancı olmak üzere, 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözaltına alınan kişi sayısı 5’e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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