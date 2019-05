Bodrum’da yine su borusu patladı

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde patlayan su hattı paniğe ve zarara yol açtı. Torba, Rıza Anter Caddesi’ndeki patlama sonrası yol ikiye bölündü. Oteller, iş yerleri ve konutları su bastı.

Caddenin ortasında 3 metre derinliğinde 4 metre çapında çukur oluştu. Hattan fışkıran su, turistlerin konakladığı Zeytin Ada Otel duvarlarını yıkarak odaları bastı.

Otelin genel müdürü Alişir Şahin “Böyle bir olay görmedim resmen doğal felaketi yaşadık ama bu insan ve kurum ihmalinden olan bir doğal felaket. Kendi kendimizi öldürmeye niyetliyiz. Otelin tenis kortu, yüzme havuzu, odaları alt yapısı üst yapısı tamamen bitti. Sezona başlamadan kapattık. Turistleri başka otellere gönderiyoruz. Avukatımız ve noter aracılığı ile tespit yaptırıp maddi ve manevi tazminat için hukuki yollara başvuracağız, belediyeden yardım istedik, Bu felaketin boyutu gerçekten çok büyük” dedi.

Turizm işletmecisi Osman Akkuş ise “Bakanlık, ‘Bu yıl turizm patlayacak’ diyordu. Hepimiz gördük nasıl patladığını. Dünyanın gözünün önünde patlayan başka bir şey oldu. Rezil olduk. Bir an önce bu ayıp temizlenmeli. Ama bazı tesislerin şimdiden sezonu kapatmış olmaları gerçekten üzücü oldu” görüşüne yer verdi.

Aynı hatta 1200’ün üzerinde patlama

DSİ’nin Geyik Barajı’ndan, Bodrum’a uzanan isale hattının ihalesi büyük tartışma yaratmıştı. Yapım sürecinde 3 müteahhit değiştiren proje Bodrum kamuoyunda sürekli şaibelerle gündem işgal etmişti.

DSİ 2011’den bu yana isale hattını Muğla Büyük Şehir Belediyesi’ne devretmeye çalışıyor. Ancak Muğla Su Ve Kanalizasyon İşletme Genel Genel Müdürlüğü (MUSKİ) kullanılan malzeme ve yapılan iş standartlara uygun olmadığından dolayı isale hattının devrini almadı. Bu konu adliyeye de yansımış vaziyette.

Patlama sonrası Muğla Büyük Şehir Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde bulunan ve Bodrum’un içme suyunu karşılayan Devlet Su İşleri (DSİ) ana isale hattında patlak meydana geldi. 2011 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan hatta yanlış tipte boru kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle devreye alındığı günden bu yana hatta 1200’ün üzerinde patlak meydana gelmiştir. Bu hatların şartnameye uygun malzeme kullanılmadan yapılması nedeniyle MUSKİ tarafından devri kabul edilmemiş ancak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için işletilmeye ve meydana gelen arızaların tamiratı ekiplerimizce yapılmaya devam edilmektedir. 800’lük CTP hatta meydana gelen patlak nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir. Ev ve iş yerlerinde oluşan su baskınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri ve Bodrum Belediyesi müdahale ederken yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacaktır. Hatta meydana gelen patlak nedeniyle MUSKİ ekiplerimiz kısa sürede tamirat çalışmalarını başlatmış ve arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir”

BAKANIN OTELİNİ DE SU BASTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ait Voyage Otel’de isale hattının patlamasından yoğun bir şekilde etkilendi. Büyük bir kısmı sular altında kalan tesisin personeli suları tahliye ederken, oldukça zor anlar yaşadı.

Konuyla ilgili olarak Bodrumlu mimar Nazan Yılmaz, “Ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı’nın oteli şaibeli ve yanlış devlet yatırımı nedeniyle sular altında kalıyor. Bundan daha büyük ironi olabilir mi? Bunun örneğine dünyanın kaç ülkesinde rastlanır” dedi.

Suzan Kavcar ise “İşin acı bir boyutu söz konusu. Elbette bu yarayı hep birlikte saracağız. Ama Torbalılar’ın önemli bir bölümü ‘Bakanın otelini de suyun basması iyi oldu. Böylelikle devlet acil müdahale eder. Bir an önce Torba’yı turizme hazır hale getirir’ şeklinde düşünüyor” ifadesini kullandı.

Ekoloji Ve Kent Kimliği Grup Sözcüsü Çiğdem Erko, “Bodrum’a sorulmadan Ankara’dan yapılan her proje şu an yaşadığımız örnekte olduğu gibi patlamaya hazır. Orada patlayan sadece isale hattı değildir. Emektir, alın teridir, geleceğimizdir. Sadece bu patlamada vatandaşlarımızın milyonlarca liralık zararı vardır. Artık yeter. 1200 patlama yetmedi mi? DSİ hattı standartlara getirmek için can kayıpları mı bekliyor? Belediye hat standartlara uygun hale gelene dek devir almamalıdır. Bir de bu proje eski DSİ Genel Müdürü ve dönemin Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Bodrum’a adeta bir lütufmuş, su sorununa mucizevi bir çözümmüş gibi sunulmuştu” dedi.

“İLK AKLIMA GELEN TSUNAMİ OLDU”

Bodruma tatil için gün önce gelen ve yüzme havuzunda yüzerken aniden çamurlu ve taşlı suların içinde kaldığını belirten Vanhegan Duierse, “Yukarıdan birden sel suları gelmeye başladı, havada yağmur yoktu, ilk aklıma gelen tsunami oldu ama bu kez de deniz ters taraftaydı olamaz diye düşündük. Su hattının patlayabileceği aklımızdan geçmedi, çok şaşkınız ve üzgünüz” dedi.

Torba’da yaşayan Mevlüt Demir ise “Ben böyle bir şey görmedim eğer bugün ana caddenin ortasında bomba düşmüş gibi açılan çukurda ve sel sularının bastığı otellerde 5-6 kişi ölmediyse bu büyük bir tesadüf eseridir, bu hat her hafta patlamaya başladı, çare bulmak için ille de birilerinin ölmesini mi bekliyorlar? İki gün önce 500 metre ileride bu hat ana caddeyi ikiye böldü, oteldeki felaketin boyutunu düşünemiyorum” dedi.

Bodrum ve Muğla Büyük Şehir Belediyesi ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için yürüttüğü çalışmalar sürerken konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerinin acil durum ilan ederek sorunun çözümü için gerekli adımları atacakları bildirildi.