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22.05.2019
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Bodrum’da YSK’ye suç duyurusu

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ
Fotoğraf: Ayhan Karahan

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi nedeniyle YSK hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan başvurunun ardından Bodrum Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Avukat Ziya Levent Doğuç yaptığı açıklamada, “Yenilenen seçimin masrafları müvekkillerin ödediği vergilerle karşılanmaktadır. Bu nedenle yenilenen seçimin müvekkillere düşen bölümünün hesaplanması ve YSK tarafından karşılanmasını talep etmekteyiz. Davayı açma nedenimiz iptal kararını tartışmak değil, özellikle turizmci olan müvekkillerimizin idarenin kusurlu eylem ve işlemlerinden doğan zararını tazmin etmektir” dedi.

“YSK ZARARI KARŞILAMALIDIR”

Avukat Ziya Levent Doğuç tarafından okunan basın açıklamasında, “Yenilenen seçim dolayısıyla yalnızca İstanbul’da yaşayan seçmen değil, vergi veren tüm Türkiye vatandaşları etkilenmektedir. Tüm vatandaşların zararlarını tazmin için dava açma hakları vardır” dedi.

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Gazetecilerin soruları üzerine Avukat Levent, “Seçim nedeniyle oluşan mağduriyetlerden dolayı değişik başvurular almaktayız. Özellikle turizmci müvekkillerimiz oluşan belirsiz sürecin sektörü oldukça olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler” dedi.

Adliye önündeki basın açıklamasına yurttaşlar da yoğun ilgi gösterip destek verdiklerini dile getirdi.

“23 HAZİRAN’DA GEREĞİ YAPILACAKTIR”

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, “Bodrumlu bir yurttaş topluluğunun tüm Türkiye’nin mağdur edildiği sözüm ona yenilenen seçimin bir başka boyutundan yakalamasını önemsiyoruz. Böylesi bir noktada atılan bu adımla aymazlık deşifre edilmiştir. Yani vatandaşın parası ile yine bizzat vatandaş mağdur edilmektedir” dedi.

ÖDP İlçe Başkanı Mehmet Çilsal, “Hukukçu kimliğimle yaşananların bir adının olduğunu sanmadığımı ve buna herhangi bir geçerli, inandırıcı bir hukuksal kılıf bulunabileceğini sanmadığımı ifade etmek isterim. Bu girişimin tüm gerekçeleri haklıdır. YSK’ya karşı açılan bu davanın destekçisi ve takipçisi olacağız” dedi.

Bodrum Kent Konseyi Sözcüsü Çiğdem Erko, “Görünen o ki; kent yaşayanlarının yaratılan kaos nedeni ile yaşayacağı sıkıntılar beylerin hiç umrunda olmamış. Zaten son olarak vatandaşa yönelik olarak nerede ise ‘gözünüze, dizinize dursun’ azarlaması ruh halinde idiler. Varsa, yoksa onların bir türlü doymak bilmez ihtişam ve saltanatları. Zaten, ‘Yoksula din, iman; kendilerine han, hamam’ kurguları iyice belirginleşmiştir. Kent yaşayanları ve sahipleri olarak bu hukuki girişimi aynı zamanda hayata bir sahip çıkış olarak değerlendiriyoruz” dedi.

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Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Mimar Nazan Yılmaz, “Evet biz çevreciyiz, çevre kirlenmesi konusunda hassasız. Ama daha önemlisi 23 Haziran’a giden süreçte insan kirlenmesi yaşanmıştır. Tüm dünyanın gözleri önünde akla, vicdana sığmayan gelişmeler yaşanmıştır. Ama artık halkımız herşeyin farkındadır. 23 Haziran’da da inanıyoruz ki gereğini yapacaktır” dedi.

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