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02.08.2019
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Bodrum’un çevre gönüllüsü çocukları var

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Bodrum Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliğinde 40 öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Bitez Mahallesindeki yaz kursuna katılan 40 öğrenciye Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Nilay Karamustafaoğlu tarafından çevre kirliliği çeşitleri, kaynakları, alınacak tedbirleri, küresel ısınma ve etkilerini içeren bir eğitim verildi.

Eğitim sonunda, “Yaşadığımız her ortamda çevreyi temiz tutacağıma, havayı, toprağı, suyu kirletmeyeceğime, çöpleri yere atmayacağıma, daha temiz bir çevre için çalışacağıma, doğal kaynakları kullanırken israf etmeyeceğime, gönüllü bir çevre dostu olacağıma söz veririm” diyerek çevre gönüllüsü olmaya söz veren öğrencilere birer katılım belgesi verildi.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik verilen eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

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