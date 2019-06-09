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09.06.2019
Anasayfa EKONOMİ Boğaz yalıları artık yabancıların

Boğaz yalıları artık yabancıların

birgun.net birgun.net

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancıların satın aldığı konutların sayısının geçen yılın ilk dört ayına kıyasla yüzde 82 arttığını, ‘İstanbul Boğazı’nın incisi’ yalıların 100’e yakınının ağırlıklı olarak Ortadoğulular olmak üzere yabancılara satıldığını söyledi.

Yabancılar en çok İstanbul’da konut satın aldı. Yeniçağ gazetesi’nden Sümeyra Kırca’nın haberine göre Evrim Kırmızıtaş Başaran, KDV muafiyeti, Türk vatandaşlığı için 250 bin dolarlık yatırım bedelinin yeterli olması gibi düzenlemelerin bunda etken olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip kesimin İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. İstanbul Boğazı’nda yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor. 600 yalının yaklaşık 100’ünü yabancılar aldı. Yalıları yazlık olarak kullanıyorlar.”

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Bu yılın ilk dört ayında 13 bin 338 yapının yabancılara satıldığını vurgulayan Kırmızıtaş Başaran şöyle devam etti:

“Geçen yıl ilk dört aydaki satış 7 bin 341’di. Yani, yüzde 82’lik artış söz konusu. Bu rakam, aynı zamanda bir rekora işaret ediyor. İstanbul ilk dört ayda yabancıya 6 bin 160 konut satışıyla birinci oldu. En çok konutu 2 bin 314 konutla Iraklılar alırken bunu, İranlı, Suudi, Rus ve Afganlar izledi.”

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