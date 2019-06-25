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26.06.2019
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Boğaziçi Köprüsü’nde intihar

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Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Boğaziçi Köprüsü’nden denize atlayarak yaşamına son verdi. Yapılan aramalara rağmen atlayan kişinin cansız bedeni bulunamadı bulunamadı.

Olay, Boğaziçi Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçiş yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı araçla Anadolu Yakası yönüne ilerleyen bir kişi, köprünün ortasında aracını durdurdu. Araçtan inerek korkuluklara çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendini aşağı bıraktı. 

Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve Beşiktaş açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı. 

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