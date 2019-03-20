Boğaziçililer hâkim karşısına çıktı

Afrin operasyonu sonrasında üniversitede lokum dağıtılmasına karşı “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” pankartı açtıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üçüncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



30 öğrencinin tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında öğrencilerden Tevger Uzay Tulay ile Denizhan Eren ve çok sayıda avukat hazır bulundu.

Sanık avukatları olay gününe ilişkin görüntüler dosyaya girdiği için dijital materyallerin beklenmesinin esasa etkili olmayacağını savunarak müvekkillere iadesini talep etti.

Ayrıntılı savunmalarını ise mütalaadan sonra sunacaklarını ifade etti. Avukatlar ayrıca Öğrenci Dekanı Zeynep Uysal’ın tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti bu iki talebi de reddetti.