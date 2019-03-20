20.03.2019
Anasayfa EĞİTİM Boğaziçililer hâkim karşısına çıktı

Boğaziçililer hâkim karşısına çıktı

birgun.net birgun.net

Afrin operasyonu sonrasında üniversitede lokum dağıtılmasına karşı “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” pankartı açtıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üçüncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

30 öğrencinin tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında öğrencilerden Tevger Uzay Tulay ile Denizhan Eren ve çok sayıda avukat hazır bulundu.

Sanık avukatları olay gününe ilişkin görüntüler dosyaya girdiği için dijital materyallerin beklenmesinin esasa etkili olmayacağını savunarak müvekkillere iadesini talep etti.

Ayrıntılı savunmalarını ise mütalaadan sonra sunacaklarını ifade etti. Avukatlar ayrıca Öğrenci Dekanı Zeynep Uysal’ın tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti bu iki talebi de reddetti.

İlginizi çekebilir:  ÇHD’li avukatlar hâkim karşısına çıktı

SON HABERLER

Boğaziçililer hâkim karşısına çıktı

birgun.net -
Afrin operasyonu sonrasında üniversitede lokum dağıtılmasına karşı "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartı...
Devamını Oku

Öğretmen ve dozer

birgun.net -
KONUK YAZAR: Zeki Sarıhan Eğitim, insanlığın ilk devirlerinden...
Devamını Oku

Eğitimcilerin meslek kanunu tepkisi: Bize rağmen değil, bizimle birlikte hazırlanmalı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve gelmesinin ardından eğitimde en önemli gündem...
Devamını Oku

Üniversitelilerin 5’te biri çalışıyor

birgun.net -
Dilan Esen Akdeniz Üniversitesi’nde (AKDÜ) yüksek lisans eğitimi...
Devamını Oku

Nefret üzerine kurulan siyasete ‘dur’ demek

SELİN SAYEK BÖKE -
Son haftalarda peşi sıra açıklanan veriler Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu krizin ağırlığına...
Devamını Oku

Sağcılık yarışı

FATİH YAŞLI -
Yeni Zelanda katliamı bundan çok değil en fazla on yıl önce olsaydı,...
Devamını Oku

Akılsız akıl

BÜLENT USTA -
Savunma mekanizmalarından en çok kullanılan akılcılaştırma olsa gerek. Seçimler yaklaşırken iktidar, neredeyse...
Devamını Oku

Bildiklerimiz bilemediklerimiz

Güray Öz -
Önce bildiklerimizden başlayalım: Yerel yöneticileri seçmek üzere sandığa gidiyoruz. Seçimlerde iki blok,...
Devamını Oku

Tepkileşim ötesi

TARIK GÜNERSEL -
Değerli Dünyadaşlar, Tepki ötesine geçmek dileği ile, Yeni...
Devamını Oku

Okan Buruk fark yaratıyor

SERKAN FİDAN -
Fenerbahçe haftanın açılış karşılaşmasının ilk 70 dakikasında oynanan oyuna rağmen gözlerini açık...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi