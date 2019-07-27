Boksun karanlık yüzü

Profesyonel boks üç gün içinde gelen iki ölüm haberiyle sarsıldı. 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev’in ardından 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan’ın ölüm haberi geldi. Geçen günlerde ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet maçında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu’yla karşılaşıp ringden beraberlikle ayrılan genç boksör, maç sonrası aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Santillan yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi tıpkı Dadashev de olduğu gibi beyin kanamasıydı.

ŞİDDETİN GELİŞİMİ

Bu iki ölüm haberi spor dünyasını bir hayli sarsarken boks var olduğundan beri süregelen bir tartışmayı tekrar gündeme getirdi: Boks spor mu? Basit bir soru ancak cevaplamak o kadar kolay değil. Şiddet, modern insanı meydana getiren doğal seçilimin önemli parçasıydı. Çünkü hayatta kalmak, her canlı gibi deneyimlerimizi bir sonraki nesle aktarmak için şiddet uygulamamız ve adapte olmamız gerekiyordu. Nitekim başarılı da olduk; hayatta kaldık, evrimimiz sürdü ve modern insan ortaya çıktı. Bizimle beraber şiddet olgusu da değişmeye devam etti. Koşulların zorunlu kıldığı şiddet, modern insanla beraber, vahşet, işkence ve hatta eğlence aracına dönüştü. Antik dünyada köleleştirilip ölümüne dövüştürülen gladyatörlerden, ringde yumruk sallayan boksörlere…

Günümüzde şiddet görme isteği büyüyerek devam ediyor. Boksun birçok türevi (kick boks, muay thai vb.) mevcut ve birçoğunda kurallar çok daha esnek. Şiddetin eğlence sektörüne giderek daha fazla dâhil olması sosyolojik olarak büyük bir problem ve bu işi profesyonel düzeyde icra eden insanların sağlık problemlerinin göz ardı edilmesi kanayan bir yara.

BOKSÖRLERİN YAŞADIKLARI

İnsanların ‘eğlenmesi’ için çıktıkları her maçta fiziksel olarak büyük bir fedakârlıkta bulunan boksörlerin çoğu, zorlu koşullarda büyüyen ve yoksulluğu sonuna kadar yaşamış bireylerden oluşuyor. Ve çok azı hayat standartlarını yükseltecek parayı kazanabiliyor. Dünyanın büyük bir çoğunluğu, bin bir zorlukla ringe çıkan iki insanın birbirini dövmesini eğlenmek için izliyor ve işin kaymağını yiyen bahislerden, sponsorlardan parayı kazanan organizatörler oluyor. Ortada yozlaşmış bir sistem var ve buna itiraz eden kimse yok. Boksörlerin birçoğu kariyerleri sona erdikten sonra bir daha eskisi gibi olmuyor ve kalıcı sağlık problemiyle uğraşıyor. Karaciğer yetmezliğinden dolayı 41 yaşında hayatını kaybeden ve profesyonel boksta büyük başarılar kazanmış olan Türk boksör Sinan Şamil Sam, yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bir boksörün içine düştüğü durumu çok güzel bir şekilde özetliyor:

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‘NEYİNİ ÖZLEYECEĞİM’

“24-25 sene bu sporu yapmışım, neyini özleyeceğim. 100 tane yumruk atıyorsun, 99 tane yiyorsun. Bir yumrukla maçı kazanıyorsun. Sonuçta ‘dayak yemedim’ öyle mi, bir de bana sorun. Vücudumda kırılmadık kemik, açılmadık göz altı kalmadı. Gözümün altına 58, kaşıma 7 dikiş attılar, 12’den fazla ameliyat oldum. Bileğim kırıldı, liflerim yırtıldı. Fıtık ameliyatı oldum.”

Özetle, boksun banliyö çocukları tarafından icra edilmesi birçok özel hikâye biriktirmesi ve Muhammed Ali gibi tarihe damga vurmuş bir kahramana sahip olması dikkat çekici. Ancak insan sağlığını hiçe sayan ve yozlaşmanın fazlasıyla yaşandığı bu düzenin değişmesi şart…