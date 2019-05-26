Bolivarcı hükümetle ABD destekli muhalefet arasında ikinci müzakere

Venezuela’da Bolivarcı hükümetle ABD yanlısı muhalefet arasında ikinci bir Oslo müzakeresinin yapılacağı duyuruldu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “arabuluculuk çabaları” için Norveç’e teşekkür etti.
Buna göre, Norveç hükümeti, görüşmenin gelecek hafta gerçekleşeceğini söyledi. Söz konusu taraflar mayıs ayı başında Norveçli yetkililerin aracılığıyla Oslo’da ön görüşmeler için bir araya gelmişti.
Gelecek hafta düzenlenecek görüşmelerle ilgili açıklama yapan Norveç Dışişleri Bakanlığı, müzakerelere, “Venezuela’daki ana siyasi aktörlerin katılacağını” belirterek, ülkedeki siyasi krize çözüm arayışlarına destek olunacağını söyledi.