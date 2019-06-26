24.3 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa DÜNYA Bolsonaro'nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

Bolsonaro’nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

birgun.net birgun.net

Brezilya’da ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna geçen aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun, Japonya’da yapılacak G-20 Zirvesi heyetindeki bir asker, İspanya’nın Sevilya kentinin havalimanında 39 kilogram kokainle yakalandı.

Olayın salı günü öğle saatlerinde yaşandığını açıklayan İspanya Jandarma yetkilileri, yaptığı açıklamada, planlı yakıt ikmali için Sevilla Havalimanı’na inen uçakta bulunan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Japonya’daki G-20 Zirvesi öncü heyetindeki bir askerin valizinden 39 kilogram kokain çıktığını belirtti.

Açıklamada, Brezilya Silahlı Kuvvetlerine ait Embraer 190 tipi uçaktan inen ve polis kontrolü sırasında valizinde 37 paket kokain sakladığı fark edilen 38 yaşındaki Brezilyalı askerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sevilya 11 numaralı mahkemeye bu sabah çıkarılan Brezilyalı askerin, kamu sağlığını tehdit suçundan tutuklandığı duyuruldu.

Bolsonaro’dan “hemen iş birliğinde bulunulması” talimatı

Olayı resmi Twitter hesabından doğrulayan Bolsonaro, Savunma Bakanlığına, İspanyol makamlarıyla “hemen iş birliğinde bulunulması” talimatı verdiğini açıkladı.

Bolsonaro ayrıca, “Brezilya Silahlı Kuvvetleri’nde, temel ahlaki ve etik değerlere bağlı 300 binden fazla askerin bulunduğunu, bu tip olaylara karışanların yasalar gereği yargılanıp, cezalandırıldığını” ifade etti.

Bu arada, Portekiz basınında yer alan haberlerde, G-20 Zirvesi’ne katılacak Bolsonaro’yu taşıyan Airbus 319 tipi uçağın da yakıt ikmali için ilk olarak Sevilya’ya iniş yapmayı planladığını ancak yaşanan olaydan sonra inişin Portekiz’in başkenti Lizbon’daki havaalanına gerçekleştiği kaydedildi.

İlginizi çekebilir:  G-20’ye doğru dünya ekonomisi

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,957AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bu salondan adalet çıkmaz

birgun.net -
İstanbul Havalimanı şantiyesindeki insanlık dışı çalışma koşullarına ve iş cinayetlerine karşı gerçekleştirdikleri...
Devamını Oku

Tüpraş işçileri Koç’un kapısına dayandı

birgun.net -
Meral DANYILDIZİzmir Aliağa, Kocaeli İzmit, Batman ve...
Devamını Oku

İran uranyumu artırıyor Rusya INF’den çekiliyor

Diren Deniz Sarı -
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına...
Devamını Oku

Baba ve 11 aylık kızı göç yolunda can verdi

birgun.net -
Yaşadıkları yoksulluk ve imkânsızlar nedeniyle bulundukları coğrafyalardan başka ülkelere göç etmek isteyen...
Devamını Oku

14 ay önceden görmüşler, iyileştirmemişler: Ölümcül taahhüt

birgun.net -
Dilan ESENSakarya Arifiye’de geçen hafta sağanak yağıştan...
Devamını Oku

Ormana taşocağı tehdidi

Uğur Şahin -
İstanbul’un Şile ilçesi, Yaka mevkiinde Mustafa Mangan tarafından yapılması planlanan iki adet...
Devamını Oku

Yasalara aykırı tütün toplantısı

birgun.net -
3 Temmuz’da Dumansız Dünya Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenecek ‘Dumansız İstanbul Diyaloğu’ toplantısına...
Devamını Oku

Sinemaya ilgi azaldı tiyatro yükselişte

DİLARA ŞİMŞEK -
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı....
Devamını Oku

CHP MYK İstanbul sonuçlarını masaya yatırdı: Tarafsız Cumhurbaşkanlığı referandumuna hazırız

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
İstanbul seçimlerinin ardından ilk kez toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), seçim...
Devamını Oku

Erdoğan’a iki şapka fazla geldi

Yaşar Aydın -
Muhalefetin İstanbul seçiminin ardından başlattığı sistem tartışması Erdoğan’ın çalışma masasına kadar geldi....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi