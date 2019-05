Bolton, Trump’ı bile endişelendiriyor

VIJAY PRASHAD

Savaş suçlularını affetmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump bile John Bolton’dan korkuyor. Trump, başkanlığının ilk etabında kabinesinde Bolton’a yer verme konusunda tereddüt etmişti. (Başlangıçta, fırça gibi bıyıklarından hoşlanmadığı için.) Bolton ve General H.R. McMaster, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için adaydı. Trump McMaster’i seçti. McMaster görevde bir yıl kaldı. Trump’ın ‘bıyık’ dediği Bolton, makama tesadüfi şekilde oturdu. ABD Başkanının dış politikadaki ana danışmanı olan ulusal güvenlik danışmanı, çoğunlukla dışişleri bakanından daha önemli. Bolton Trump’ın sözüne güvendiği bir kişi. Politika oluşturma konusunda değişken olan Trump, namlusu İran’a yönelen silahın tetiğini gererken, kulağına dünyanın en tehlikeli adamı fısıldıyor.

Trump Bolton için, “Eğer iş John’a kalsaydı, şimdi dört savaşta olurduk” dedi. Bolton ise ABD ordusunun devasa gücünün Küba, İran, Kuzey Kore ve Venezuela’ya doğrultulmasını istediğini belirtmişti. Trump’ın söylediği “dört savaş” büyük ihtimalle bunlar. ABD’nin aktif olarak savaşta olduğu Afganistan, Irak ve Suriye’ye ek olacaklardı. ABD, şu anda dünyada, çoğu aktif operasyonda olmak üzere 100 kadar askeri üs çalıştırıyor. ABD askeri gücünün her zamanki saldırganlığı Bolton’a yetmiyor. Bolton, ABD’nin saldırganlığını derinleştirmesini istiyor.

Bolton daha çok tipik bir savaş şahini. Bu kişiler, başkalarını savaşa göndermek isterler, kendileri savaşa gitmek istemezler. 1970’te ABD Ulusal Muhafızları’na katılan Bolton, Yale Üniversitesi’nin bir anı kitabında, “İtiraf edeyim ki Güneydoğu Asya’nın pirinç tarlalarında ölmek istemiyordum. Vietnam’daki savaşı kaybedilmiş olarak değerlendiriyordum” yazacaktı. Bolton bu kişisel kararı aldığında, kahramanları Nixon ve Kissinger, Kamboçya ve Laos’taki yasa dışı ve barbarca bombardımanlarına başlamıştı. Bolton’un Vietnam’a gitmeme kararıyla ABD’nin Saygon’dan çekilmesi arasında geçen sürede, 3 bin 304 ABD askerinin yanı sıra sayısız Vietnamlı, Kamboçyalı ve Laoslu öldü.

Hayatının büyük bölümünde ABD hükümetlerinde çalışan Bolton, tarihin iyi tarafı karşısında sıkı çalıştı. Bolton’un çalışmalarının kilit kısmı Reagan yönetiminin İran-Kontra meselesinde, Kontraları desteklemedeki rolünü örtbas etmeye yardımcı olmaktı.

Bolton, 1994’te, New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterya binası için “10 katı yok olsa, bir değişiklik olmaz” demişti. Yıllarını BM çerçevesinde kabul edilebilir herhangi bir silah kontrolü anlaşmasının altını oymaya ve ABD’yi herhangi bir uluslararası hesap verme zorunluluğuna karşı korumaya çalışarak geçirdi.

Bolton’un, 2000’de alaycı “Silah Kontrol Kilisesi” adlandırması, barışa karşı tutumunun açık göstergesiydi, bu aynı zamanda ABD egemen sınıfının geniş kısımlarının paylaştığı bir tutum.

George W. Bush yönetimini 2001’de 1992 tarihli Balistik Füze Karşıtı Anlaşma’dan çekilmeye iten Bolton’du. Bu hamle Moskova’ya savaşçı sinyaller gönderdi. 2003’te Bush’u ABD ve Kuzey Kore arasındaki 1994 Çerçeve Anlaşması’nı yok etmek konusunda cesaretlendiren de Bolton’du. Güvenilirliği Irak’ta zedelenen ABD istihbaratı, Kuzey Kore’nin uranyum zenginleştirdiğini söyledi, arada başka bir diyalog olmadı. Bolton daha sonra, “Çerçeve Anlaşması’nı parçalamak için aradığım çekiç buydu” yazacaktı. Trump’ı İran nükleer anlaşmasından çekilmeye iten ve en ürperticisi, Rusya’yla1988 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması›nı (INF) öldüren de Bolton oldu.

Bolton’un sicili ortada; kelimeleri de öyle. Sadece konuşmalarında değil, kitabında da (Surrender Is Not An Option, 2008) bunu ortaya koyuyor. Bolton’un vizyonunun hatları, hareketlerinde ve kelimelerinde kendini açıkça gösteriyor. Düşüncesinin dayanak noktası şu: ABD’nin gücü denetlenmemeli ve bu güç ABD hegemonyasının devamını sağlamak için kullanılmalı. Çok ya da iki kutupluluğa (Çin ve ABD) asla teslim olunmamalı. ABD hegemonyası mutlak ve daimi olmalı. ABD’nin seçilmiş yetkililerinden çok azının bu kötü dünya görüşüne uymamak gibi bir cesareti var.

Peki bu mutlak ve daimi ABD hegemonyası önündeki engeller neler?

1- BM ya da herhangi bir uluslararası anlaşma ya da kurul, ABD’nin icraatlarına müdahale etmemeli. ABD rejimi, BM’de “reform” yapılması gerektiğini söylüyor. Bu, BM’nin Beyaz Saray’ın boyunduruğu altına girmesi demek.

2- Bolton kitabında, ABD’nin üstüymüş gibi davranan Avrupa Birliği’nin (AB) “sonsuz diplomatik tartışmalarına” izin verilmemeli, diyor. Ona göre bu tartışmalar susturulmalı.

3- ABD’nin önemli düşmanları Rusya ve Çin zayıf noktaları kendilerine karşı kullanılarak devrilmeli. Yaptırımlar bu noktada etkili br araç, çünkü bu devletlerle savaşa girmek, Bolton için dahi, intihar anlamına gelir. Venezuela ve İran gibi ülkelerde Rusya ve Çin’in müttefiki iktidarları devirmek, bu devletleri daha da zayıflatır.

4- Venezuela ve İran’ın yanı sıra, Küba ve Kuzey Kore gibi ülkelerde rejim değişikliği, Rusya ve Çin’i zayıflatmakla kalmaz aynı zamanda, dünyaya, hiç kimsenin asla ABD’ye karşı gelmemesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj verir.

Bolton’un kolay anlaşılır bir dünya görüşü var. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerden şahin akranları onun cesaretine sahip değil. Venezuela ve İran’a karşı rejim değişikliği savaşını destekleyecekler. Bunu faydacıymış ve ‘istihbarat’ gereğiymiş gibi davranarak yapacaklar. Fakat bu saldırı savaşlarının nedeni -ister Irak’a ya da İran, isterse Afganistan ya da Venezuela’ya karşı olsun- sadece faydacılık değil.

Bolton tüm planı ortaya koyuyor. O, ana akımın kabul etmek istediğinden çok daha ana akım bir ABD entelektüeli. ABD ana akımı Bolton’un görgülü hali. Onların olağan halleri, Bolton’un felsefesinin yalnızca küçük parçalarından ibaret.

Çeviri: Ömür Şahin Keyif