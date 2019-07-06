23.5 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Bolu'da radyoaktif madde ele geçirildi

Bolu’da radyoaktif madde ele geçirildi

birgun.net birgun.net

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk Orman Parkı yanında durdurulan bir otomobile operasyon düzenlendiği bildirildi.

Araç içinde yapılan aramada, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildiği ifade edildi. 

Ekiplerin, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. 

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,158AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bolu’da radyoaktif madde ele geçirildi

birgun.net -
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve...
Devamını Oku

Erdoğan’dan yeni atamalar

birgun.net -
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Ayrıca Resmi Gazete'de...
Devamını Oku

Ankara’da belediye deposundan jet ski çıktı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda, belediye envanterine kayıtlı olmayan bir jet ski...
Devamını Oku

Taksim’in Eylem’i yaşamını yitirdi

birgun.net -
İstanbul Beyoğlu’nun sevilen ve adı yurttaşlar tarafından “Eylem” olarak adlandırılan köpek, hayatını...
Devamını Oku

Haziran ayında 40 kadın, erkekler tarafından katledildi

birgun.net -
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, haziran ayına dair kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora...
Devamını Oku

Adli Tıp, Tahir Elçi cinayetinde rapor hazırlamayı reddetti

birgun.net -
Diyarbakır Barosu’na bağlı avukatlar, Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması için 183’üncü kez Diyarbakır...
Devamını Oku

ABD’de 7.1 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Boşluklara doğru ilerleyelim ama dikine!

birgun.net -
Gün Çağ Aydın“Boşluklara Doğru İlerleyelim”, Didem Gülçin...
Devamını Oku

Rap müzik nereden geldi?

Burak Abatay -
11 Rap’çinin bir araya gelerek yayımladıkları ‘Geldiğim Yer Soundtrack’ dün yayımlandı. Ados,...
Devamını Oku

Dostun çekmecesi açılırsa

Burak Abatay -
Bozlu Art Project, 9 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında Türk resminin en özgün...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi