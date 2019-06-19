Bölünen üniversitede sistemde not hatası

İsmail Arı

Gazi Üniversitesi’ ne bağlı dokuz fakülte, üç yüksekokul ve üç meslek yüksekokulunun devredilmesi ile kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğrencilerin yaşadığı sorunlar bitmiyor. Üniversitenin 17 Mayıs’ta kurduğu yeni öğrenci bilgi sisteminde yaşanan sorunlar, birçok öğrencinin not ortalamasının hatalı hesaplanmasına neden oldu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Gazi Üniversitesi’ndeki bilgileri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi Sistemi’ne aktarılan birçok öğrencinin öğrenim ve sınav puan bilgilerinin kayboldu ve birçok öğrencinin ise not ortalaması düşük kaydedildi. Öğrencilerden edinilen bilgilere göre, öğrenci bilgi sisteminin dönem ortalamaları kısmında farklı, ders kayıt kısmında farklı ve transkript kısmında farklı olmak üzere üç ayrı not ortalaması sistemde yer aldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise hatanın sorumlusunun kendileri olmadığını öne sürdü. Daire Başkanlığı, sorumlunun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olduğunu iddia etti.

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İlk atama Hacıbayram’a yapıldı

Tüm tepkilere karşın üniversiteleri bölen yasayla kurulan Hacıbayram Üniversitesi’ne rektör atamadan önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile rektör atanma koşullarında değişiklik yapılmıştı. Rektör olarak atanmak için 3 yıl olan profesörlük şartı kaldırıldı ve bir aylık profesör MEB Müsteşarı Tekin rektör olmuştu. Üniversitenin sağlanan ayrıcalıklı koşullara karşın kurulmasında yaşanan acele bir dizi sorunu da beraberinde getirdi, öğrencilerin mağduriyeti bitmedi.