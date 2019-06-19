23.2 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa EĞİTİM Bölünen üniversitede sistemde not hatası

Bölünen üniversitede sistemde not hatası

Gazi Üniversitesi’nin bölünmesiyle kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne gönderilen öğrencilerin not ortalamaları sisteme hatalı girildi. Öğrenci bilgi sistemindeki hatadan kaynaklanan sorun nedeniyle birimler birbirlerini suçladı

birgun.net birgun.net

İsmail Arı

Gazi Üniversitesi’ ne bağlı dokuz fakülte, üç yüksekokul ve üç meslek yüksekokulunun devredilmesi ile kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğrencilerin yaşadığı sorunlar bitmiyor. Üniversitenin 17 Mayıs’ta kurduğu yeni öğrenci bilgi sisteminde yaşanan sorunlar, birçok öğrencinin not ortalamasının hatalı hesaplanmasına neden oldu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Gazi Üniversitesi’ndeki bilgileri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi Sistemi’ne aktarılan birçok öğrencinin öğrenim ve sınav puan bilgilerinin kayboldu ve birçok öğrencinin ise not ortalaması düşük kaydedildi. Öğrencilerden edinilen bilgilere göre, öğrenci bilgi sisteminin dönem ortalamaları kısmında farklı, ders kayıt kısmında farklı ve transkript kısmında farklı olmak üzere üç ayrı not ortalaması sistemde yer aldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise hatanın sorumlusunun kendileri olmadığını öne sürdü. Daire Başkanlığı, sorumlunun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olduğunu iddia etti.

***

İlk atama Hacıbayram’a yapıldı

Tüm tepkilere karşın üniversiteleri bölen yasayla kurulan Hacıbayram Üniversitesi’ne rektör atamadan önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile rektör atanma koşullarında değişiklik yapılmıştı. Rektör olarak atanmak için 3 yıl olan profesörlük şartı kaldırıldı ve bir aylık profesör MEB Müsteşarı Tekin rektör olmuştu. Üniversitenin sağlanan ayrıcalıklı koşullara karşın kurulmasında yaşanan acele bir dizi sorunu da beraberinde getirdi, öğrencilerin mağduriyeti bitmedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,709AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Fed, faiz kararını açıkladı

birgun.net -
ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi...
Devamını Oku

Ankara Üniversitesi DTCF’de faşist saldırı

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) öğrencilere faşistler saldırdı.
Devamını Oku

Erdoğan: Bu milletin valisine ‘it’ diyen bir insandan siyasetçi olmaz

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde...
Devamını Oku

TRT’de silah skandalı sonrası 2 memur açığa alındı

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞGeçtiğimiz günlerde, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü...
Devamını Oku

Mehmet Metiner, Gökçek’in Gülen’i savunduğu tweet’ini “İmamoğlu attı” diye okudu

birgun.net -
Eski AKP'li milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, Haber Global'de katıldığı programda,...
Devamını Oku

Mezuniyet töreni için kurulan dev platform yıkıldı: 2 yaralı

birgun.net -
Karabük Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli...
Devamını Oku

Rusya’dan S-400 açıklaması: Kurallara uygun

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasına...
Devamını Oku

Akşener’in Beyoğlu ziyaretine Valilik yasağı

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Beyoğlu'ndaki Kızılay çadırını ziyareti Valilik tarafından...
Devamını Oku

Erdoğan: Yargı kararı İmamoğlu’nun önünü kesebilir

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan, ''Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi...
Devamını Oku

Engin Altay’dan AKP’ye moderatör yanıtı

birgun.net -
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım ortak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi