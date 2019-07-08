Bölünen üniversitenin memuru kalmadı

İsmail Arı

Gazi Üniversitesi’nin dokuz fakültesi, üç yüksekokul ve üç meslek yüksekokulunun devredilmesiyle kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin memuru kalmadı. Gazi Üniversitesi kadrosunda olan memurların geri çağırılması nedeniyle üniversite birimlerinde işlem yapılamıyor. İletişim Fakültesi’nde, dekanın sekreteri öğrenci işleri memuru, fakülte teknisyeni çaycı ve eski fakülte sekreteri evrak kayıt memuru olarak çalıştırılıyor.

BirGün’e konuşan öğrenciler, “İletişim Fakültesi dekanı, fakültenin birkaç memuru hariç tümümün geri çağırıldığı söyledi. Dekanın bizlere söylediğine göre Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde sadece İletişim Fakültesi’nde işlem yapılabiliyor. HBV’nin geri kalan sekiz fakültesinde de memur olmadığı için işlemlerin durduğunu söyledi” dedi.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YEMEK VERMEDİ

Gazi Üniversitesi 1 Temmuz tarihinde yaptığı duyuru ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilen fakültelerde artık yemek hizmeti verilmeyeceğini ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin öğle yemekleri için yeni bir protokol yapması gerektiğini duyurmuştu.



