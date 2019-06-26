Borç büyüyor

Gizem Görkem AYDIN

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Nisan ayı verilerine göre ekonomik kriz ile boğuşan yurttaşlar, çözümü banka kredilerinde buldu. Veriler, yurttaşların çektikleri kredileri ödeyemediğini de gösterdi.

TBB’nin verilerine göre, bu yılın nisan ayı sonunda borçlu yurttaş sayısı 31,5 milyona, takipteki krediler hariç borç toplamı da 548 milyar TL’ye ulaştı. Harcamalarını ağırlıklı olarak kredi kartından yapmak zorunda kalan yurttaşlar, kredi kartı limitlerini de sonuna kadar kullandı. Kredi kartı limitini dolduran yurttaşlar arasında limiti bin TL’ye kadar olanlar yüzde 39’la ilk sırada yer alırken bin-2 bin 500 limitli kartlara sahip olanlar yüzde 38’le ikinci oldu. Limiti 100 bin liradan yüksek olanların da yüzde 38.2’si kartlarında harcanabilecek tutar bırakmadı.

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600 BİN KİŞİ İCRADA

Ocak-Nisan 2019 döneminde bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ya da her ikisini birden ödeyemeyenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 oranında artarak 600 bin 532 kişiye çıktı. Nisan sonu itibarıyla bankalara borcunu ödeyemediği için icra takibi başlatılan yurttaşların toplam sayısı ise 3 milyon 451 bin kişiye ulaştı. Risk Merkezi’nin verilerine göre, bireysel kredilerin yüzde 41’ini ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredi çekiminde ikinci sırada yüzde 35 ile konut kredileri gelirken bunu yüzde 19 ile eksiye düşen kredi kartları takip etti.

Konut kredilerinde ödenemeyen tutar 2018’de 819 milyon TL iken 2019’un ilk dört ayında 1 milyar 212 milyona çıktı. Ödenemeyen taşıt kredileri 887 milyondan 2 milyar 212 milyona fırladı. Verilere göre tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilerine kullandırılan ticari krediler bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 2 milyar 160 milyon TL oldu.Nisanda 103 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı. 110 bin kişi ilk defa kredi kartı sahibi olurken, 85 bin kişi kredili mevduat hesabı kullanmaya başladı. 19 bin kişi ise ilk kez konut kredisi aldı.