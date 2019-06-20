24.1 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa DÜNYA Boris Johnson başbakanlık koltuğuna bir adım daha yaklaştı

Boris Johnson başbakanlık koltuğuna bir adım daha yaklaştı

birgun.net birgun.net

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışının dördüncü tur oylamasında da eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk sırayı aldı. İçişleri Bakanı Sajid Javid ise yarıştan elendi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nın Muhafazakar Partili üyeleri, liderlik yarışının dördüncü turu için oy verdi. 

Oylamada Johnson, üçüncü turda aldığı 143 oyu 157’ye çıkararak yine birinci oldu.

Johnson’ı 61 oy ile Çevre Bakanı Michael Gove ve 59 oy ile Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip ederken, İçişleri Bakanı Sajid Javid 34 oyla elendi. 

Gove’un bir önceki turda ikinci gelen Hunt’ı geçmesi dikkati çekti. 

İlk turda eski Avam Kamarası Lideri Adrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ve David Cameron döneminde partinin Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mark Harper, ikinci turda eski Brexit Bakanı Dominic Raab ve üçüncü turda da Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart yarışa veda etmişti. 

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? 

Oylama turları, en çok milletvekilinin oyunu alan iki aday kalana dek devam edecek. Son iki aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla katılacağı oylamada yarışacak.

Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak isim 23 Temmuz’da ilan edilecek.

Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmişti.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.

İlginizi çekebilir:  İngiliz mahkemesi: Suudi Arabistan'a silah satışı yasağı yasalara aykırı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,713AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Boris Johnson başbakanlık koltuğuna bir adım daha yaklaştı

birgun.net -
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışının dördüncü tur oylamasında da eski Dışişleri...
Devamını Oku

YÖK üniversite programları için kontenjanları belirledi

birgun.net -
YÖK üniversite programları için kontenjanları açıkladı.YÖK, "Bu yıl...
Devamını Oku

İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt’a saldırı

birgun.net -
İstanbul Beylikdüzü'nde iş yerinin otoparkında 8 kişilik grubun saldırısına uğrayan İYİ Parti...
Devamını Oku

Hafif ticari aracın çarptığı ayı yaşamını yitirdi

birgun.net -
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, ormanlık alandan yola aniden çıktığı iddia edilen ayı, hafif ticari aracın çarpması...
Devamını Oku

Erdoğan: Terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı…

birgun.net -
23 Haziran'da yapılacak İBB Başkanlık seçimleri için kampanya yürüten AKP'li Recep Tayyip...
Devamını Oku

Erdoğan: Millet İttifakı’nın adayı kim?

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de düzenlenen toplu...
Devamını Oku

“Ordu Valiliği’nde olağandışı işler”

birgun.net -
İçişleri Bakanlığı’na bir soru önergesiyle konuyu gündeme getiren Ordu Milletvekili Dr. Mustafa...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği’nden 23 Haziran açıklaması

birgun.net -
İstanbul Valiliği'nden 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama...
Devamını Oku

Hidayet Türkoğlu’nun Sırbistan kararı Meclis gündeminde

BİRGÜN ANKARA -
Seçimlerde Turgay Demirel sekiz federasyon tarafından yeniden aday gösterilirken,...
Devamını Oku

“Her Şey Çok Güzel Olacak Üniversiteli Kampanyası” devam ediyor

HABER MERKEZİ -
İstanbul’daki üniversiteli gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan “Her Şey Çok Güzel Olacak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi