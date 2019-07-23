28.2 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa DÜNYA İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson

birgun.net birgun.net

İngiltere’de eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçildi. Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.

Boris Johnson, Başbakan Theresa May’in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti’nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Johnson, “Üç hedefimiz var. Brexit’i gerçekleştirmek, ülkeyi birleştirmek, İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’i yenmek” sözleriyle hatırlanıyor.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti’nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Theresa May yarın Avam Kamarası’ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth’e verecek.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mali’de Fransız üssüne bombalı saldırı: 5 yaralı

birgun.net -
Mali’nin Gao kentinde Fransız askeri üssüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker...
Devamını Oku

Şair Didem Madak aramızdan ayrılışının 8’inci yılında anılıyor

birgun.net -
Şair Didem Madak'ın aramızdan ayrılışının üzerinden 8 yıl geçti. 2011 yılında aramızdan...
Devamını Oku

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson

birgun.net -
İngiltere'de eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Pozisyonun önemi yok

birgun.net -
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısına katıldı.
Devamını Oku

Çalınan telefonunun hafıza kartı için hırsıza 500 lira verecek

birgun.net -
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar'ın cep telefonu...
Devamını Oku

“Erdoğan, Elektrik Fabrikası’nın tahsisine neden onay vermiyor?”

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, özelleştirilmek istenen Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nı, ‘kamudan kamuya para ödemek’...
Devamını Oku

YouTube’da 1 milyardan fazla izlenen en eski şarkı: Bohemian Rhapsody

birgun.net -
Efsanevi müzik grubu Queen'in ilk olarak 1975 yılında piyasaya çıkan Bohemian Rhapsody...
Devamını Oku

Tunç Soyer: İzmir demokrasiye odaklanacak

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın planlama öğrencileri...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
AKP ‘Kurucular Listesinden’ 14 kişiyi sildi
Devamını Oku

Festa 2200 Bisiklet Festivali yine Erciyes’te

birgun.net -
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet sevdalısı Erciyes’te Festa 2200 Bisiklet Festivali’nde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi