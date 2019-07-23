İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson

İngiltere’de eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçildi. Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.

Boris Johnson, Başbakan Theresa May’in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti’nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Johnson, “Üç hedefimiz var. Brexit’i gerçekleştirmek, ülkeyi birleştirmek, İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’i yenmek” sözleriyle hatırlanıyor.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti’nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Theresa May yarın Avam Kamarası’ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth’e verecek.