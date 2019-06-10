Boris Johnson’dan Brexit çıkışı: 44 milyar avro tazminatı ödemeyeceğiz

İngiltere’de Theresa May’in istifası sonrası başbakanlık için adı geçen Boris Johnson, koşullar ülke adına iyileştirilene kadar AB’ye ödemesi gereken 44 milyar avroya yakın tazminatı ödemeyeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de Brexit’in en büyük destekçilerinden olan Johnson, “İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için olduğu belirtilen bu para, hem müthiş bir çözüm hem de müthiş bir rüşvet aracıdır. Süreç tamamlanmadığı halde çekin altına imza atmayı tuhaf buluyorum” açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Trump da geçen haftaki İngiltere ziyaretinde Brexit sürecine dair yorumda bulunmuştu. Trump “Eğer İngiltere için iyi koşullar sunulmuyorsa bence o masadan kalkmalılar, ben böyle yapardım” demişti. Trump olası başbakanlık adayları hakkında ise Boris Johnson’ın oldukça uygun bir isim olduğunu ifade etmişti.