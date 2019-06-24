Boris Johnson’dan ne bekleyebiliriz?

Solomon Hughes

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’de liderlik yarışını önde götüren Boris Johnson neyi temsil ediyor? Siyasetinden söz etmiyorum, o kadarını biliyoruz: Boris Johnson prensiplerden yoksun bir fırsatçı. Elini güçlendireceğini düşünüyorsa herkese bel altı vurmaya hazır.

2000’li yılların başında Muhafazakâr parti iyiden iyiye sağa kaydı ve o esnada Johnson eşcinsel erkekleri aşağılayan köşe yazıları kaleme alıyor, okullarda eşcinselliğin de öğretilmesini öngören İşçi Partisi yönetmeliğini yerden yere vuruyordu. Londra Belediye Başkanı olduğunda ise kendini şehirli bir liberal olarak sundu, bir anda eşcinsel evliliğini destekler oldu. Brexit süreciyle Muhafazakârlar tekrar sağa eğilince Johnson tekrar gerici oluverdi, tesettürlü Müslüman kadınlara ‘posta kutusu’ dedi. Peki Boris Johnson ülkeye nasıl liderlik edebilir? Tutarlı bir plan aramaya lüzum yok, bu Boris Johnson. Fakat bazı genel eğilimler görmemiz mümkün.

Muhafazakâr parti adayı olarak kampanyasına start veren Johnson, “Ülkemizi ve topluwmumuzu birleştireceksek, kaderine terk ettiğimiz kesimler için mücadele etmeye başlamalıyız” söylemleriyle işe girişti. “Öğretmenler, hemşireler, itfaiyeciler için mücadele etmeliyiz” dedi ve “çağ atlamalıyız – tabii sermayemizi de hor görmemeli, fakat onu ülkemizin dört bir yanına fayda getirecek bir altyapı için kullanmalıyız” diye ekledi. Bu iddialı ve belirsiz harcama vaatlerinden sonra ilk spesifik politikasını ortaya koydu: yüzde 40’lık vergi diliminin alt limitini 50 bin sterlinden 80 bin sterline çıkararak üç milyon ‘yüksek gelirliye’ vergi kesintisi getirecek.

Rüzgâra göre yön değiştiriyor

İngiltere’yi ‘onaracağına’ dair büyük söylemler ortaya atıp, bir yandan tam tersini yapıyor, zenginlere yaranmaya çalışıyor. Tüm bunlar, bize Theresa May’i hatırlatıyor. Bunun açık bir sebebi de var: Johnson, Dominic Raab ya da Esther McVey gibi bir yeni-Thatchercı değil. O Muhafazakâr bir rüzgâr gülü. Tutarsızlıkları partisinin arada kalmışlığını yansıtıyor: Brexit, İngiliz ulusunun sınıfsal duvarları yıkarak birleşmesi için bir fırsat mı, yoksa liberal sınıf savaşı saldırısı mı? Johnson’ın siyasi rüzgârlara göre yön değiştirmesi bir gelenek haline geldi. Sonia Purnell’in kaleme aldığı Yalnızca Boris biyografisi bunu açıkça ortaya koyuyor.

Her durumdan fırsat yaratıyor

Johnson, 1984 yılında Eton’dan Oxford’a geçiş yaptığında Oxford Birliği’nin başkanı olmak için aday oldu. Muhafazakâr bir kampanya yürüttü, odağına Bullingdon gibi okullarda okuyan devlet okulu öğrencilerini koydu. Sosyal Demokrat ‘solcu’ bir adaya yenildi. Johnson’ın ait olduğu özel okul çevrelerinde devlet okulu öğrencileri ‘pis’ görülüyordu fakat Johnson taktik değiştirmesi gerektiğini sezdi. 1985 yılında Oxford Birliği başkanı seçildiğinde yürüttüğü kampanya adeta bir Sosyal Demokrat Parti kampanyası gibiydi. Boris Johnson tam bir siyasi girişimci; ortaya çıkan her durumda kendine yeni fırsatlar ya da krizler yaratmayı biliyor. Bu da Mark Francois gibi insanların onu ‘sert Brexit’in ideolojik savunucusu’ olarak tarif etmesini gülünç kılıyor. Johnson anlaşmasız Brexit yoluna gitmeyi seçerse, bunu iktidarda kalmak için tek şansı olarak gördüğü için yapacaktır. Yumuşak Brexit seçeneğine yönelmesi de aynı derecede olası.

Peki vergi kesintisi açıklamasını niye yaptı? (Ki geri adım atmaya çalıştı bile.) Siyasi girişimcilerin ne yapacağını tahmin etmemizi sağlayan tek bir gösterge varsa, o da kimlerden bağış aldıklarıdır. Boris Johnson, adaylık kampanyası için zenginlerden hemen hemen 200 bin sterlin topladı. Örneğin, David Lilley’den Mayıs ayında 15 bin sterlinlik bir bağış aldı. Lilley, eski Muhafazakâr müsteşar Michael Farmer ile birlikte metal ticaretine yatırım yapan bir fon yönetiyor. Bilindik bir bağışçı olan Lilley, sıradan insanların refahı pahasına zenginlere yarayan politikalar karşılığında, Muhafazakârlara yıllar içinde toplam 481 bin sterlinlik bağış yaptı. Lilley’nin dindar bir Hıristiyan olduğu söyleniyor – fakat Boris’e desteğinin sebebi, On Emir’e uyması mı? Yoksa servetini korumak istemesi mi?

Zenginleri memnun etme telaşı

Boris, Telegraph köşe yazarı olarak senede 275 bin sterlin alıyor. Yazdığı köşenin sahip olduğu en etkili siyasi platform olduğunu söyleyebiliriz. Gazetenin sahibi Barclay Kardeşler bir vergi cennetinde yaşıyor, hatta kendi vergi cennetleri var: kendilerine ait Brecqhou adasına inşa ettikleri kalede yaşıyorlar. Duyurulan vergi kesintileri bu gibi insanlara yarayacak. Boris Johnson, ön planda kalmasını sağlayan zengin bağışçıları memnun etmesi gerektiğini biliyor.

Trump ile benzeşecekleri açık

Fakat bu duruş, liberter ideologlarınkine hiç benzemiyor. Johnson kamu kaynakları harcamaktan hiç imtina etmemiştir. Asla inşa edilmeyen “Bahçe Köprüsü” projesine 40 milyon sterlin harcadı. Londra belediye başkanlığı dönemi bu tip projelerle dolu. Asla temel atılmayan “Boris Adası” havalimanı, hizmete girmesine rağmen eski otobüslerden daha kötü olan 320 milyon sterlinlik “Boris Otobüsleri” gibi. Bu örneklerde, olası Boris Johnson başkanlığının neye benzeyeceğini görüyoruz: zenginler için vergi kesintileri ve ulufeler, sembolik projelere dair manşet açıklamalar. Her skandalda yön değiştiren bir iletişim stratejisini de bunlara eklerseniz, Trump ile nasıl benzeşecekleri açık…

Başta bu yaklaşıma şüphe duyan Muhafazakâr parlamenterler şimdi bunu iktidarda kalmak için oynamak zorunda oldukları bir kumar gibi görüyor. Solcular, Boris Johnson’ın memleketi Eton’un elitlerine, bağışlarını veren şehirlilere hizmet edeceğini göstermekle yükümlüdür. Eğer bu çevrelerden gelmiyorsanız ve Boris’in vaatlerine inanıyorsanız, isterseniz “Bahçe Köprüsü” projesini size satalım.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: Jacobin