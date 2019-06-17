Bornova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bornova Belediyesi’ne ait İZBAŞ Şirketi ile Belediye İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube arasında 2 yılı kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

49 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin imzalarını Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve Belediye İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Veysel Aygiray attı. Bornova Kültür Merkezi içinde düzenlenen imza töreninde İZBAŞ çalışanlarının ücretlerine ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl enflasyon oranı ve yüzde 3 zam yapıldı.

Emek örgütü olduklarını ve her zaman çalışanların yanında yer aldıklarını ifade eden Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İZBAŞ’ın rekabetçi bir şirket olmasını hedeflediklerini belirterek, “Hiçbir zaman bir şirketin zarar etmesini kabul edemem. Bu yüzden İZBAŞ rekabetçi, Bornova Belediyesi’nin önemli işlerini yürütebilecek ve sadece 49 kişiyle değil daha da genişleyerek nitelikli bir şekilde Bornova halkına hizmet edecek bir yapıya kavuşacak. İZBAŞ, önümüzdeki 5 yıllık süreçte zarar etmeyen, karlı ve sözleşmeye gerek kalmadan olması gereken zammı zamanında alan bir şirket olmalı” dedi.

“GÖREVE GELDİĞİMİZDE BELEDİYE ÖNÜNE GREV KARARI ASILMIŞTI”

Verimli çalışan, nitelikli ve kurumsal bir belediye hayali kurduğunu anlatan Başkan İduğ, “Göreve geldiğimizin 3. gününde belediye önüne grev kararı asılmıştı. Bu 60 gün önce alınmış bir karardı. Hiç bir başkanın 3 gün içerisinde bin 440 işçinin konusunu öğrenip sözleşme imzalaması mümkün değil. Ama biz bu imzayı attık. Askeri ücret farklarını yüzde 26 ile arkadaşlara yansıttık. 5 yıldır 6 ayda bir yüzde 4 olarak yapılan zam bir anda yüzde 26 oldu. Biz yapılması gerekeni yaptık. Ardından 140 güvenlikçi arkadaşımızın haklarını verdik. Sonra da önümüze İZBAŞ geldi” diye konuştu.

İZBAŞ’ın daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan İduğ, “Bunun için bünyesine yeni arkadaşlar katıldı. İZBAŞ artık profesyoneller tarafından yönetilecek. Eminim ki ilerleyen dönemde cirosunu yukarı taşıyan bir şirket olacak. Ben tüm çalışanlarımıza güveniyorum. Hak edene her zaman hakkını vereceğiz. Bu sözleşmede herkese hayırlı olsun”dedi.