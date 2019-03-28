Borsa İstanbul’dan ‘swap’ açıklaması

Borsa İstanbul, son günlerde yurt dışı FX swap piyasasında oluşan koşulların TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığını iddia etti.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Türkiye’deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir.”

Swap nedir?

Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi denir. Swap piyasasında genel olarak döviz swap’ları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

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Faiz swap’ında, biri sabit faizle diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

Çapraz döviz swap’ı, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilir.