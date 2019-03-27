Borsa, yüzde 5,67 değer kaybetti

Borsa, yüzde 5,67 değer kaybederek 91.855,14 puana geriledi. Londra’daki swap piyasasında Türk Lirası’nın gecelik faizi, yüzde 1000’i aştı. Uluslararası piyasalarda TL likiditesinin sıkışmasıyla yabancı yatırımcılar TL cinsi varlıkları satmaya başladı. Borsadaki düşüşe bankalar öncülük ediyor.

BİST bankacılık endeksinde düşüş ise yüzde 7 seviyesinde.

Piyasalarda TL’ye dayalı yatırım araçları üzerinde satış baskısı artıyor.

Reuters haber ajansına ismini vermeden konuşan bir piyasa uzmanı “Yabancı yatırımcılar TL taleplerini normalde swap piyasasından giderir ancak orada likidite çok sıkışmış durumda. O yüzden ellerindeki TL’ye dayalı varlıkları satıyorlar. Buna devlet tahvilleri de dahil” dedi.

İlginizi çekebilir: Benzine yine zam

Türkiye’nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 17,35’ten yüzde 18,23’e yükseldi.

İki yıllık tahvillerin faizi ise uüzde 19,98’den yüzde 20,53’e çıktı.

Piyasalardaki bu dalgalanmalar Türkiye’nin risk primini gösteren kredi temerrüt swaplarının (CDS) yükselmesine yol açmış durumda.

Türkiye’nin CDS’leri son bir hafta içerisinde 100 puan artarak son 6,5 ayın en yüksek seviyesi olan 441 puana çıktı.