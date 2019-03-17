17.03.2019
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Borsa’daki 76 şirketin kârı 90 milyar liraya dayandı

birgun.net birgun.net

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 15 artarak 90 milyar liraya dayandı. En fazla net kârı elde eden İş Bankası zirveye yerleşti.

AA’nın haberine göre, BIST 100 endeksi altında işlem gören 95 şirketten 76’sı geçen yıl net kâr elde etti. Kalan 19 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.2017’de 77 milyar 344 milyon lira olan şirketlerin net kârı, 2018’de 88 milyar 947 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank, İskenderun Demir ve Çelik, Türk Hava Yolları (THY), Sabancı Holding, Tüpraş, Doğan Holding, Halk Bankası, Şişecam, Aselsan, Turkcell, Ford Otosan, Enka İnşaat, Soda Sanayii, TAV Havalimanları, Tekfen Holding, Tofaş, Emlak Konut, BİM ve Koza Altın olmak üzere 25 şirket net kârını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

İş Bankası birinci sırada

Şirketler arasında geçen yıl en fazla net kâr elde eden 6 milyar 769 milyon lirayla İş Bankası oldu. Böylece İş Bankası 2017’de zirvede bulunan Garanti Bankası’nı geride bıraktı. Garanti Bankası ise 6 milyar 638 milyon liralık net kâr ile ikinci sıraya yerleşti. Net kâr büyüklüğü açısından bu iki bankayı, 5 milyar 690 milyon lirayla Akbank, 5 milyar 598 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 5 milyar 537 milyon Koç Holding, 4 milyar 667 milyon lirayla Yapı ve Kredi Bankası izledi. Bu dönemde en fazla net zararı ise 1 milyar 391 milyon lirayla Türk Telekom açıkladı.

Kâr artışında liderlik Doğan’da

Net kârını geçen yıl 2017’ye göre miktar bazında en çok artıran şirket iseDoğan Holding oldu. Söz konusu şirket 2017’de 323 milyon lira zarar ederken, 2018’de 3 milyar 633 milyon lira kâr açıkladı. Bu kâr artışında, holdingin 6 Nisan 2018’de medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye 916 milyon dolara satmasının etkili olduğu görüldü.

Halk Bankası ve Tüpraş yerini kaptırdı

Net kâr büyüklüğü açısından 2017’de ilk 10’da yer alan şirketler, büyük ölçüde 2018’de de listede yer almayı başardı. Tüpraş ve Halk Bankası ise listeden çıktı. Bu şirketlerin yerine İskenderun Demir ve Çelik ile THY girdi.

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