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15.07.2019
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Boş kalan imam hatipler Anadolu lisesi yapılsın

İktidarın çocukları ve eğitimi kendi ideolojik ajandasını hayata geçirmek için bir araç gibi gördüğünü öne süren veli-Der, eğitimdeki dinselleşmeye ve piyasalaşmaya dikkat çekti. Hazırlanan raporda sınıfları boş kalan imam hatip ve meslek liselerinin Anadolu liselerine dönüştürülmesi istendi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir Şubesi, 2019 LGS Sorunlar, Çözüm Önerileri başlıklı rapor yayınladı. Eğitimin dinselleştirilmesi ve piyasalaştırılmasına son yıllarda hız verildiğini belirtildiği raporda, iktidar ve MEB’in çocukları ve eğitimi kendi ‘ideolojik ajandasını’ hayata geçirmek için bir ‘araç’ gibi görmekten çekinmediğine vurgu yapıldı.

Eğitimde yaşanan sorunların çığ gibi büyüdüğü kaydedildiği raporda “Yıllardır üç maymunu oynamaya devam eden yetkililer, bir ülkenin çocukları üzerinde bu denli hoyratça oynanmaması gerektiğini idrak etmeyerek, bildiklerini okumaya devam ediyorlar denildi.

BU OKULLAR NEYE GÖRE SEÇİLİYOR?

MEB’in LGS merkezi sınavla öğrenci alan 1526 okulun 855’ini İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlediğine dikkat çekilen raporda, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’unun yerleşmesi öngörülen bu okulların toplam kontenjanının 139 bin 120 olduğu belirtilerek şu eleştiriler yöneltildi: Bu nitelikli okulları belirlerken hangi kriterler kullanılmaktadır? Bu kriterler kamuoyuyla neden paylaşılmamaktadır? MEB’in İHL ve MTAL okul türlerinin, çocuklarımıza adeta zorla dayatıldığı tespit edilmiştir! Oysa çocuklarımızın en çok tercih ettiği okullar, akademik eğitimin ön planda olduğu Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleridir.

MEB’in yanlış okullaşma politikasını terk etmesi gerektiği açıklanan raporda, “Merkezi yerleştirmede Anadolu, Sosyal Bilimler ve Fen liselerinin sayıları ve kontenjanları artırılmalı; sanat ve spor liseleri daha kolay ulaşılabilir olacak şekilde nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmelidir. Çocuklarımızın yüzde 90 gibi büyük bir bölümü, ya istemedikleri bir okul türüne kayıt yaptırıyor ya da ‘açık lise’ tercihi ile yüz yüze kalıyor” ifadeleri yer aldı.

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BOŞ KALAN İHL’LER ANADOLU LİSESİ YAPILSIN

Sorunun çözümü için öneriler sunulan raporda, “MEB, yıllardır ideolojik saiklerle sürdürdüğü yanlış okullaşma politikasını terk etmeli. Milyonların talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak, Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin sayısını ve kontenjanlarını artırmalı. Kıt kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereği, sınıfları boş kalan imam hatip ve meslek liselerini Anadolu liselerine dönüştürmelidir” denildi.

Laikliğin her geçen gün daha fazla tahrip edildiği vurgulanan raporda, laikliği yeniden kazanmak için tüm toplumsal dinamiklerin ve demokratik kamuoyunun, tam bir seferberlik halinde topyekûn mücadele etmesinden başka seçenek kalmadığı açıklandı.

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