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13.06.2019
Anasayfa ÖZEL Boş pankarta tahammül yok

Boş pankarta tahammül yok

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde boş pankartın dahi açılmasına izin verilmedi. 30 Mayıs günü gerçekleşen mezuniyet töreninin provasında öğrencilere Dekan Yardımcısı tarafından “politik söylem içermezse” pankart açılabileceği söylendi.

Önceki gün gerçekleşen törende ise öğrencilerin getirdiği boş pankartın açılması Dekan Yardımcıları Burcu Kaya ve Ümit Sarı tarafından engellendi. Öğrencilerin verdiği bilgiye göre Sarı “Photoshopla istediğinizi yazarsınız sözü” dedi.

Tören sırasında ise öğrenciler keplerini fırlattıktan sonra sahnenin önüne çıkarak ellerini havaya kaldırıp “Bu bir pankarttır” diye bağırdı.

Öğrencilerden Dilek Sarıgül konuyla ilgili şunları söyledi: “Beyaz bir pankart ne ifade ediyor, sizi niye korkuttu, niye çekindiniz gibi sorular var ama gazetecilik bölümünde bunları sorgulayamıyorsunuz. O boş pankartın tam da bugün maruz kaldığımız muameleye yakışır öyle güzel anlamları oldu ki. Bu boş pankart sayesinde, bugün iletişim mezunlarına diploma yemini ettiren hocalarımızın sözlerinin arkasında ne kadar durduğunu gördük.”

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Recep Çapan ise “İktidarın bütün toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini en iyi şekilde boş bir pankart ile yansıtabiliriz diye düşündük. Öğrenciler, gazeteciler ve akademisyenler üzerinde yükselen bu karanlığın etkilerini, medya eliyle yapılan görmezden gelmeleri, Türkiye’de kendisini aydın diye tanımlayan kesimlerin ‘söyleme’ zorunluluğunu, sansürü ve otosansürü, akademinin ve üniversitenin içinin nasıl boşaltıldığını boş bir pankart ile anlatabiliriz diye düşündük” ifadelerini kullandı.

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