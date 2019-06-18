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19.06.2019
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Boş söz değil sorunların çözülmesini bekliyoruz

Eğitim Sen’liler seminer döneminin başlangıcında yaptıkları basın açıklamasında “Boş söz değil sorunlarımıza çözüm bekliyoruz” dedi

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2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğretmenler için iki hafta sürecek seminer dönemi başladı.

Eğitim Sen’liler seminer döneminin ilk gününde bütün okullarda öğretmenlik mesleğinin sorunları ve taleplerine ilişkin ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Boş söz değil sorunlarımıza çözüm bekliyoruz” dendi.

Öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi gerektiği ve bunun için mücadele edildiği vurgulanan açıklamada, ekonomik ve özlük sorunlarının acilen çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Başarılı ve başarısız öğretmen olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Öğretmenlere dönük, son dönemde iyice artan, şiddetin engellenmesi için gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ve bu sorunun acilen çözülmesi için kamuoyunu sürekli uyarıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıştırılmak istemiyoruz

“Bizler, sözde değil gerçekten öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine değer verilmesini istiyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti: “Öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Ekonomik ve özlük sorunlarımızın acilen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Başarılı ve başarısız öğretmen olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Öğretmenlere dönük, son dönemde iyice artan, şiddetin engellenmesi için gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ve bu sorunun acilen çözülmesi için kamuoyunu sürekli uyarıyoruz.”

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Talepler

Öğretmenler taleplerini şöyle sıraladı:

• Sözleşmeli, ücretli öğretmen olmaz. Tüm öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesi gerekir.

• Tüm eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3600’e yükseltilmelidir.

• Eğitime Hazırlık Ödeneği ayrımsız tüm eğitim emekçilerine yılda iki defa, bir maaş tutarında ödenmelidir.

• Ek dersler için ödenen ücret artırılmalıdır.

• İş güvencemizi ortadan kaldıracak, çalışma koşullarımızı ağırlaştıracak ve öğretmeni uygulayıcı konumuna indirecek bir meslek kanununu kabul etmiyoruz.

• Öğretmenleri başarılı-başarısız olarak ayrıştıran Öğretmenler Günü Genelgesi geri çekilmelidir.

• Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmelidir.

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