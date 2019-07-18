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18.07.2019
Anasayfa ÖZEL Boşa tahliller, gereksiz yere çekilen MR’lar!..

Boşa tahliller, gereksiz yere çekilen MR’lar!..

Vekiller yap-işlet-devret modeliyle yapılan şehir hastanelerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. AKP’li vekil Öztürk’ün de şikâyet ettiği hastanelerle ilgili CHP’li Bekaroğlu, “Üniversite hastaneleri MR için şehir hastanesine yönlendiriyor. Amaç, verilen garantiyi karşılamak” dedi

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan şehir hastanelerine verilen garantileri karşılamak için neler yapıldığını bu kez milletvekilleri anlattı.

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, geçen günlerde yapılan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda “Benim de canımı sıkan işler dönüyor” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Ankara’ya yapılan şehir hastanesinin hasta garantisini karşılamak için üniversite hastanelerinin çalıştırılmadığını söyledi.

AKP’Lİ VEKİL DE ŞİKÂYETÇİ

AKP’li Cemal Öztürk, geçen hafta Perşembe günü yapılan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuştu. “Benim de kafamın karıştığı, özellikle sağlık yatırımlarında canımı sıkan işler oluyor” diyen Öztürk, kendisine yok yere tahlil yapılmak istendiğini, itirazı üzerine ise ödemenin zaten Meclis tarafından yapıldığının hatırladığını söyledi. Komisyon tutanaklarına göre Öztürk, şu ifadeleri kullandı: “Çünkü gidiyorsunuz, hastaneye, size A’dan Z’ye tahlil yazıyorlar, yok kanser tahlili, bilmem ne tahlili. Ya, kardeşim, ne gereği var? ‘Efendim, siz para ödemiyorsunuz’ diyor. Kim ödüyor? Meclis ödüyor. Ya, Meclis de ödese kamu ödüyor, sana ne kardeşim, bana illa hastalık mı icat edeceksiniz diye zaman zaman benim de çıkış yaptığım oluyor. Gidiyorsunuz ufak bir mesele için, size diyor ki: ‘Efendim, gelmişken bir check-up yapalım.’ Şimdi moda oldu ya. Yok MR çekelim, yok şunu çekelim; illa bir hastalık buluncaya kadar…”

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KAYNAK AKTARMAK İÇİN!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şehir hastanelerine dikkat çekti. Bekaroğlu, kamu özel ortaklığıyla hayata geçirilen bu projelerin, hizmetten çok birilerine kaynak aktarmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Rize’deki durumu anlatan Bekaroğlu, “Rize’de üniversite hastanesi ve devlet hastanesi var. Devlet hastanesi 5-6 senelik, çok modern, güzel bir hastane. Bu hastane yatak kapasitesi tam dolu olarak çalışmıyor. Yani Rize ve çevresine yetecek fazla fazla yatak var. Buna rağmen Rize’ye denize dolgu yapılarak şehir hastanesi yapıldı. Rize’de şehir hastanesine ihtiyaç yok ama bir kesime kaynak aktarmak amacıyla bunlar yapıldı.”

Ankara Şehir Hastanesi hakkında da konuşan Bekaroğlu, “Burada 24 saat MR çekiliyor, üniversite hastanelerine gittiğiniz zaman ‘MR servisimiz kapalı, MR’ımız çalışmıyor, şehir hastanesinde çektirin’ diyerek oraya yönlendiriyorlar. Niye? Çünkü verilen garantileri karşılayamayacakları daha birkaç ay içinde anlaşıldı” dedi.

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