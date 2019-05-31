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01.06.2019
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Boşandığı erkek tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

birgun.net birgun.net

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha önce çalıştığı Çark Caddesi’ndeki kuaföre yardım için giden Esra T. iş yerine gelen eski eşi Cesur K. tarafından silahla vuruldu.

Haber üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Esra T’nin cansız bedeni, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. 

Zanlı Cesur K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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