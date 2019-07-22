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22.07.2019
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Bostan korkuluğuyla değil, kağıtla tarlalarını koruyorlar

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Fotoğraf: İHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, ektikleri ürünleri tarlaya kağıt yerleştirerek yaban hayvanlardan korumaya başladı. Çiftçiler, geliştirdikleri ilginç yöntem sayesinde ürünlerden maksimum verim aldı. 

Bölgede özellikle turşusu yapılan acurun ilk mahsulleri toplanmaya başlandı. Çiftçiler yabani hayvanlar ve kuşlardan ürünlerini korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bostan korkuluğu yerine ürünlerin bulunduğu yere kağıtlar bırakan çiftçiler, bu yöntemle maksimum verim almayı başardı. Bostan korkuluğu yerine tüm tarlaya kağıt yerleştiren çiftçiler, ürünleri toplayarak satışa hazır hale getirdi. 

Bostanlarda yetiştirdikleri ürünler ile geçimlerini sağladıklarını ifade eden Tahsin Kaya, sabahın erken saatlerinde kalkıp tarlaya geldiklerini söyledi. Kaya, “Daha önce bostanımızda yetişen ürünler yabani hayvanlar tarafından zarar görüyordu, zarar gören ürünlerimizi satamıyorduk daha sonra bostan korkuluğu yerine böyle ilginç bir yöntem ile uygulamaya başladık. Ürünlerimizi bu yöntem ile korumaya başladık. Eskiden dedelerimiz bostan korkuluğu denilen yöntem ile bostanlarını korumaya çalışıyorlardı. Bizde daha rahat bir yöntem ile bostanımızı bu şekilde korumaya çalışıyoruz ve faydasını da görüyoruz. Bu yöntemi bütün çiftçilerimize de öneriyoruz bu yöntem sayesinde verim kalitesi de artıyor. Turşuluk acurları Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz, kilosunu 3 ile 4 lira arasında satıyoruz,” dedi. 

Kaynak:İHA

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