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29.03.2019
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Boston Dynamics, yeni robotu Handle’ı tanıttı

birgun.net birgun.net

Boston Dynamics, lojistik amaçlar için tasarlanmış robotu Handle’ı tanıttı. Handle 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Lojistik faaliyetler için özel olarak geliştirilen Handle, tüm taşıma işlemini otonom bir şekilde gerçekleştiriyor ve üzerindeki kamera sistemiyle işaretli paletleri tespit edebiliyor.

Handle, dengesini karşı dengeleme adlı sistemle sağlıyor. Yükleri kaldıran kolun diğer tarafında başka bir yük yer alıyor.

Boston Dynamics’in birçok projesinde olduğu gibi, Handle da şimdilik sadece prototip. Şirket bunu ticari bir ürüne dönüştüreceğine dair planlarını henüz açıklamadı.

Kaynak: Tekno Safari

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