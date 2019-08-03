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03.08.2019
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Botanik Bahçesi de Okçuluk’un emrinde

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun Türkiye Milli Botanik Bahçesi’ne okçuluk tesisi yapmasına izin verildi. Bilal Erdoğan’ın Okçuluk Vakfı, federasyona verilen alanda ‘Fetih Kupası’ düzenledi.

İsmail Arı İsmail Arı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun (GSDF), yapımına 2013 yılında başlanan ve bugüne kadar 12 farklı ihale ile yaklaşık 350 milyon TL harcanan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’ni kullandığı ortaya çıktı. Botanik Bahçesi alanına Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Tesisleri adı altında okçuluk tesisleri yapıldı. Bilal Erdoğan’ın Okçuluk Vakfı da GSDF’ye verilen alanda 14 Nisan’da “Fetih Kupası” düzenledi. Botanik Bahçesi’nin bir kısmı da 2018 yılında TOKİ’ye devredildi.

FEDERASYON BAŞKANI TANIDIK ÇIKTI

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun başkanlığını yapan Hakan Kazancı, başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu’nda da Başkan Yardımcısı koltuğunda oturuyor.

AOÇ ARAZİSİNE YAPILDI

Botanik Bahçesi’nin temeli, “Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük botanik bahçesi” olacağı duyurularak 31 Ekim 2013 tarihinde dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker tarafından atıldı. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine yapılan Türkiye Milli Botanik Bahçesi, 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara ile ilgili açıkladığı vizyon projeler arasında da yer aldı.

AĞAÇLARI DA KESTİLER

2018 yılı Mart ayında Türkiye Milli Botanik Bahçesi içerisinde 10 dönümlük bir alandaki 10 yaşından büyük yüzlerce çam ağacı kesildi. Yapım süreci tartışmalara, usulsüzlüklere konu olan bahçedeki ağaçların Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yerleşkesi inşaatı için kesildiği inşaat faaliyetleri başlayınca asılan tabeladan anlaşıldı.

Alan daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi’ne gidecek yol inşaatı için de tahsis edildi. Yolun yapımı için yine yüzlerce ağaç kesildi.

Altı yıldan bu yana tamamlanmayan inşaat sürerken bahçenin bir bölümüne Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Tesisleri adıyla yeni bir alan yapıldı. Ardından da Bilal Erdoğan’ın Okçuluk Vakfı GSDF’ye verilen bu alanda 14 Nisan’da “Fetih Kupası” düzenledi.

BOTANİK BAHÇESİ PARÇALANIYOR

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, Botanik Bahçesi’nin Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na verilmesini BirGün’e değerlendirerek şunları söyledi:

“Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin bütünlüğü, içinden geçecek Bilkent Şehir Hastanesi yolunun tünelle geçileceği projesinde yer almasına karşın, yol yer üstünden geçilerek alanın bütünlüğü parçalanmıştı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yerleşkesi inşaatı için de bir kısmı proje dışında kalan alan, son yapılan tahsisle, başlangıç amacından ve iddialı büyüklük hedefinden vaz geçildiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin kuruluş amacı dışındaki farklı faaliyetler için parçalanmaya devam edeceğini gösteriyor.”

İNANDIRICI AÇIKLAMALAR BEKLİYORUZ

Güngör, “Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna yapılan tahsise ilişkin kamuoyunu bilgilendirici ve Milli Botanik Bahçesi’nin bir kısmının amacı dışına çıkarılması konusunda inandırıcı açıklamalar yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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