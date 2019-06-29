BOTAŞ’ın doğalgaz tarifeleri belli oldu

Elektrik fiyatlarının, hafta içinde yüzde 15 artmasının ardından enerji kulislerinde, doğalgaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre; BOTAŞ beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

SANTRALLERDE ARTTI

BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL’den bin 650 TL’ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.



