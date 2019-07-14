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14.07.2019
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Boz ayılar yiyecek arıyor

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Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren boz ayılar yiyecek arayışları sırasında kameralara takıldı.

Sarıçam ormanları arasından çıkarak Erzurum-Kars kara yolundan karşıya geçen 20 boz ayı, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan çöplükte beslenirken görüntülendi.

Bazı amatör ve doğa fotoğrafçıları da boz ayıların karanlık çökmeden çöplüğe doğru yolcuğunu ve burada toplu haldeki fotoğraf ve görüntüsünü çekmeye çalıştı.

“5 ile 20 tane bozayı bir arada görülebiliyor”

Amatör fotoğrafçı Turhan Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış’ın sarıçam ormanlarının bir çok yaban hayatına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu nadir görülen yaban hayatını fotoğraflamaya çalıştıklarını ifade eden Koçaş, şöyle konuştu:

“Bu Türkiye’nin başka bir yerinde gözlemlenemeyecek bir şey. Göç etmeyen bazı boz ayılar akşam saatlerinde ve gece vakti bu çöplüğe gelerek besleniyorlar. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak görüntü alıyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz. Boz ayılar gündüzleri pek görünmüyorlar ama akşam gün batımından sonra bu çöplüğe geliyorlar. Yerine göre 5 ile 20 tane bozayı bir arada görülebiliyor.”

Koçaş, yaban hayatına meraklı olan fotoğraf sanatçılarını da ilçeye davet etti.

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